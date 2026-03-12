Долорес Дилова е носител на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“ за 2025 г. в Самоков

Долорес Дилова е носител на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“ за 2025 г. Жури, назначено със заповед на кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов, проведе заседание и след обсъждане единодушно избра художничката Долорес Дилова за носител на Националната награда за живопис „Захарий Зограф“ за 2025 година.

Председател на журито е проф. Аксиния Джурова. В състава му участват представители на Съюза на българските художници, изкуствоведи и утвърдени творци. Кметът на общината инж. Ангел Джоргов благодари на членовете на журито за тяхната ангажираност и експертиза.

„За мен е важно, че носителят на наградата се определя от толкова авторитетни специалисти. Това издига още повече нивото и престижа на отличието“, подчерта той.

От своя страна проф. Аксиния Джурова отбеляза, че тези думи са висока оценка, но и голяма отговорност за журито при избора на носителя на престижната награда.

По време на заседанието бяха обсъдени и номинациите на художниците Слав Недев, Донка Павлова и Данаил Атанасов, които също са сред активните и ярки имена в съвременното българско изобразително изкуство.

През изминалата година Долорес Дилова реализира четири изложби – в Пловдив, Бургас, Плевен и София.

Церемонията по връчването на наградата ще се състои на 15 май в Самоков и ще бъде съпътствана от изложба на отличения автор.