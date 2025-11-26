На финалната права: Полага се последният пласт асфалт по бул. "Рожен"

Любопитно:

Започна полагането на последния пласт асфалтобетон по новоизградената част на бул. "Рожен" – ключов инфраструктурен обект за северната част на София и за свързаността на града. Това съобщи зам.-кметът по направление Обществено строителство Никола Лютов. "Булевардът ще осигури директна връзка със Северната скоростна тангента и ул. "Илиянско шосе", значително подобряване на достъпа до северните райони и Републиканската пътна мрежа", посочи кметът Васил Терзиев.

Важна пътна артерия

Строителните екипи вече изпълняват последния асфалтов пласт на платната и при подходящи метеорологични условия ще се направи и хоризонтална маркировка. Успоредно с това се довършват работите по релсовия път и контактно-кабелната мрежа. Още тази седмица започват и 72-часовите изпитания на новото трамвайно трасе – ключов етап преди въвеждането му в експлоатация.

По тротоарите продължават текущите строителни дейности, като всички инженерни мрежи вече са изпълнени – нов водопровод, разделна канализация за битови и дъждовни води. Подготвя се монтажът на вертикална сигнализация и спирките на градския транспорт.

Изгражда се изцяло нов участък от бул. "Рожен" от надлез над ж.п. линията до Северна скоростна тангента с обща дължина над 2 км.

Проектът за реконструкция на бул. "Рожен" включва сложна координация на инженерни съоръжения, които обслужват както жилищни зони, така и индустриални територии. 

Изграден е нов участък от булеварда с две платна, всяко с по две ленти за движение, както и локални платна, обслужващи индустриалните предприятия и жилищните зони с достатъчен габарит и обособени места за паркиране, както и ново осветление, озеленяване и напълно обновена канализационна инфраструктура. Реконструирани са трамвайното трасе и контактно-кабелната мрежа, които се интегрират към системата по бул. "Рожен". Новото енергоспестяващо осветление повишава безопасността и комфорта на придвижване.

Инвестицията в разширението на булеварда е в размер на 49,7 млн. лв., като финансирането се осигурява от Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от Столичната община.

Паралелно с това продължава и работата по бул. "Александър Стамболийски", където също се извършва цялостна реконструкция, включително и на релсовия път – част от по-широката програма на Столична община за модернизация на ключовите градски артерии и обновяване на трамвайни линии.

"Булевард "Рожен" е една от основните северни входно-изходни артерии на София. Модернизацията на булеварда е сред проектите, които допринасят за развитие на северните райони на града. С директния достъп до Северната скоростна тангента новоизграденият булевард става част от националния транспортен коридор, през който преминава трафикът между автомагистралите "Хемус" и "Струма", заяви кметът на София Васил Терзиев.

