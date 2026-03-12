Единодушно решение: София ще придобие знакови сгради и неизползвани терени за нуждите на града

Столична община ще иска от държавата да придобие знакови сгради и неизползвани терени. Това единодушно решение беше взето на днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС). Предвижда се те да бъдат използвани за нуждите на града. Докладът, внесен от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и от групата на “Спаси София”, предвижда общината да получи сгради и терени с отпаднала необходимост.

Кои са имотите и терените?

Решено беше Терзиев да поиска безвъзмездно придобиване на сградата на бившия Нотариат на бул. "Патриарх Евтимий" № 2, сградата на ул. "Георги С. Раковски" № 134, по-известна като бившата централа на СДС, парка “Врана”, терен в район "Нови Искър" и местност "Църния дол".

За безвъзмездно придобиване е предложена и сградата на бул. “Сливница” 235, която в момента е дадена на здравното министерство.

От “Спаси София” предложиха общината да получи 90 декара в “Младост”, големи терени около Сточна Гара и жп гара „Подуяне“, както и бившите казарми в кв. “Обеля”.

Подкрепа от ГЕРБ за Терзиев

Малко преди гласуването лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи във видео, публикувано в профила му във Facebook, че неговите общински съветници ще подкрепи искането на общината да бъдат прехвърлени за безвъзмездно ползване държавни имоти.

"Общинските съветници от ГЕРБ ще подкрепят тази точка, защото сме последователна партия и като правителства предложихме многократно такива имоти да бъдат прехвърляни на общините, тъй като те са много по-добър стопанин, отколкото държавата. Има и общински съвети, които контролират как кметът се разпорежда с тях", заяви Борисов.

Той изтъкна, че за пореден път ние ще подкрепят интереса на София, тъй като много от тези обекти са с отпаднала необходимост и могат да станат спортни зали, обществени сгради. "Би могло да се направи паркове на тях", каза още лидерът на ГЕРБ.

Борисов беше категоричен, че "много стриктно ГЕРБ ще следи да не станат отново някои небостъргач, да не станат на близки, семейни, роднини, жени, лели, чичовци, което е практика за колегите от ПП-ДБ".

Остри реплики

По-рано лидерът на ДПС-Ново Делян Пеевски обяви, че ще внесе в Народното събрание предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти към общини от служебно правителство.

Кмета Васил Терзиев му отговори, че "алчна кокошка, просо сънува".