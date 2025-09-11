Община Елин Пелин дава стипендии до 2000 лв. за студенти

От 1 октомври, отваряме вратата на бъдещето - стартира приемът на документи за стипендии за студентите от община Елин Пелин. Покана към младите хора да мечтаят, да учат и да изследват света. Защото нашите деца и млади хора са не просто бъдещето на града, те са сърцето и душата на Елин Пелин. Кметът на община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов всяка година връчва символичния ключ на града на всеки завършил 12 клас, като символ на това, че Елин Пелин винаги е отворен за тях. Да пътуват, да учат, да видят света, но винаги да се връщат тук. В родния Елин Пелин. В нашите училища, в нашата болница, в общността, която ги чака, за да изградят своята малка вселена, семействата си.

Стипендиите са в размер на до 2 000 лева и се отпускат на студенти с постоянен адрес в общината, които учат редовна форма във висше учебно заведение в България, в професионални направления „Медицина“, „Здравни грижи“ и „Педагогика“. Срок за подаване на заявления е от 1 до 15 октомври 2025 г. в Деловодството на Община Елин Пелин (гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1).

Правилата за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от Община Елин Пелин, обучаващи се в професионални направления „Медицина“, „Здравни грижи“ и „Педагогика““, изменена съгласно Решение №571 по Протокол №21 от заседание проведено на 30.01.2025 г. на Общински съвет - Елин Пелин, можете да намерите в официалния сайт на Община Елин Пелин, раздел „Правилници и наредби“ - https://www.elinpelin.bg/currentNews-10808-newitem.html.

„Нашите млади хора са най-ценният капитал на града. Те ще създават бъдещето на Елин Пелин, ще бъдат лекари, учители, професионалисти, които ще дават живот и надежда на нашата общност. Затова винаги ще отваряме вратите за тях, независимо колко далеч ще стигнат.“ – споделя кметът Ивайло Симеонов.

Елин Пелин е домът, който ще те чака винаги да се върнеш и да създадеш своето бъдеще в него.