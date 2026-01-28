За десета поредна година Община Елин Пелин организира церемонията „Бебе на годината“, с която награждава първото родено дете за новата 2026 година. Церемонията по награждаване на „Бебе на годината“ ще се проведе на 02.02.2026 г. от 11:00 ч., във физкултурния салона на НУ "Христо Ботев", град Елин Пелин.

И тази година подаръци ще получат както първото бебе родено през 2026 г. в община Елин Пелин, така и всички малки жители на град Елин Пелин, родени през 2025 г. Всички деца и техните родители ще имат възможността да получат благословия от отец Иван Плещов.

Подаръците са осигурени от Община Елин Пелин, с любезното съдействие и подкрепата на "Общинска банка АД" -филиал Елин Пелин, "ДМ България" ЕООД, "Фантастико Груп" ООД, "Интегра Пластикс" ЕАД, "Максима България" ЕООД и "Ти Ел Си" ЕООД.