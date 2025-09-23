Община Елин Пелин отбеляза тържествено Денят на независимостта

Земя като една човешка длан…

Но по-голяма ти не си ми нужна,

Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,

че е от кремък твоят стар Балкан.

България – земя като една човешка длан!“

На 22 септември 1908 година България извоюва едно от най-скъпите си богатства – своята Независимост! Това е една от най-бележитите дати в новата ни история и едно от най-дръзките проявления на свободолюбивия дух и единството на българите. Без чужда намеса, със смелост и решителност, народът ни отстоява правото си на суверенна държава. Първата стъпка към този връх е Съединението на Княжество България и Източна Румелия – доказателство, че българската национална кауза успява тогава, когато сме заедно и сплотени. Сто и седемнадесет години по-късно ние, потомците, сме длъжни не само да помним тази заветна дата, но и да пазим духа на предците ни, които безкористно и всеотдайно се бориха за бъдещето на България.

Празничният ден в град Елин Пелин започна с поднасяне на венци и цветя в знак на признателност към героите на паметните плочи пред Народно читалище „Елин Пелин 1896“. Последва благодарствен молебен, отслужен от иконом Иван Плещов, а военният ритуал с участието на формированията от с. Мусачево и с. Горна Малина, ПДО „Стефан Стефанов“ и 22-ри Ученически гвардейски отряд внесе тържественост и уважение към историческата дата.

Кметът на Община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов поздрави гражданите, събрали се на площада, а слово произнесе и председателят на Общинския съвет г-н Богомил Бранков. Сред присъстващите бяха заместник-кметът г-жа Райничка Николова, общински съветници и кметове на населени места от региона. Под звуците на химна на Република България, изпълнен от ПДО „Стефан Стефанов“, военнослужещи издигнаха националния флаг – символ на свободата и държавността.

Празничната програма продължи с вдъхновяващи изпълнения. ДВГ „Камбанки“ изпълни две от най-българските песни, а Божидар Летков впечатли публиката със своето блестящо рецитиране на стихотворението „България“. Финалът на тържеството бе поставен от Шопски ансамбъл „Ради Радев“, който донесе пъстрота и настроение със своите автентични танци.

Нека помним завета на предците ни и нека винаги звучи призивът от Прокламацията за обявяване на Независимостта: „Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!“