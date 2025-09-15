Войната в Украйна:

Община Елин Пелин откри учебната година с много музика, усмивки и настроение

15 септември 2025, 17:34 часа 300 прочитания 0 коментара
Община Елин Пелин откри учебната година с много музика, усмивки и настроение

Днес е денят! От 18:30 ч. в градския парк в гр. Елин Пелин откриваме новата учебна 2025/2026 година с музика, усмивки и настроение! Община Елин Пелин и МКБППМН ви канят на концерт под надслов: „Училище без зависимости. Бъди свободен, а не зависим!“

Програма:

18:30 ч. – Среща за снимки и автографи с популярния влогър Баце SandeFF

19:30 ч. – Концерт с участието на Лео и Играта

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

А дали слуховете, че към събитието може да се присъедини инфлуенсърът Криската ще се окажат верни...? Нека разберем на място ЗАЕДНО!

Да посрещнем учебната година ЗАЕДНО, без зависимости, но с много усмивки, музика и снимки!

Вижте по-малко

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Елин Пелин
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес