Община Елин Пелин откри учебната година с много музика, усмивки и настроение

Днес е денят! От 18:30 ч. в градския парк в гр. Елин Пелин откриваме новата учебна 2025/2026 година с музика, усмивки и настроение! Община Елин Пелин и МКБППМН ви канят на концерт под надслов: „Училище без зависимости. Бъди свободен, а не зависим!“

Програма:

18:30 ч. – Среща за снимки и автографи с популярния влогър Баце SandeFF

19:30 ч. – Концерт с участието на Лео и Играта

А дали слуховете, че към събитието може да се присъедини инфлуенсърът Криската ще се окажат верни...? Нека разберем на място ЗАЕДНО!

Да посрещнем учебната година ЗАЕДНО, без зависимости, но с много усмивки, музика и снимки!

