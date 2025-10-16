Община Костинброд и „Ролпласт Груп“ АД с отличие „Инвеститор на годината“ на Годишните награди на НСОРБ

На 12 октомври – Деня на българската община и местното самоуправление – в рамките на Годишната среща на местните власти, която се проведе в курортен комплекс Албена, Община Костинброд и компанията „Ролпласт Груп“ АД бяха удостоени с престижното отличие „Инвеститор на годината“ в категория „Средна община“. Наградата бе връчена на изпълнителния директор на „Ролпласт“ г-н Светлин Николчев и на кмета на Община Костинброд г-н Трайко Младенов от кмета на община Монтана г-н Златко Живков – член на управителния съвет на НСОРБ. Отличието е признание за дългогодишните и устойчиви инвестиции, реализирани от компанията на територията на Костинброд, които вече надхвърлят 120 милиона лева.

„Ролпласт“ инвестира в общината от 2009 г., като само през последните години е реализирала три сертифицирани инвестиции клас „А“, допринесли за изграждането и модернизирането на индустриалната зона в Костинброд. Сред тях са кръговото кръстовище, свързващо зоната с републиканската пътна мрежа, асфалтов път, канализация и водоснабдителна инфраструктура. Компанията е създала над 260 нови работни места, а плановете ѝ предвиждат нови инвестиции в размер на 80 милиона лева през следващите три години.

На сцената в к.к. Албена г-н Светлин Николчев изрази своята благодарност за признанието и партньорството с местната власт:

„За мен и екипа на ‘Ролпласт’ тази награда е не просто отличие, а доказателство, че когато бизнесът и общината работят заедно, резултатите са видими и трайни. Благодарим на кмета Трайко Младенов и на целия му екип за професионализма и подкрепата, с които градим едно по-добро индустриално бъдеще за Костинброд.“

Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов също се обърна към присъстващите с думи на признателност.

„Горд съм, че на Деня на българската община можем да споделим този успех с нашите партньори от ‘Ролпласт’. Костинброд е община, която привлича, подкрепя и задържа инвеститори – хора, които вярват в нашия потенциал. Благодаря на НСОРБ за признанието и на всички колеги, които с труда си ежедневно доказват, че местната власт може да бъде двигател на развитие.“ Отличието „Инвеститор на годината“ от НСОРБ е признание за дългогодишното партньорство между община Костинброд и „Ролпласт Груп“ АД – пример за успешен синхрон между местна власт и бизнес, водещ до устойчиви резултати и икономическо развитие на региона.

Община Костинброд изказва искрена благодарност към Националното сдружение на общините в Република България за високото признание и за отличната организация на Годишната среща на местните власти. Това отличие е не само признание за успешното партньорство между местната власт и бизнеса, но и стимул за продължаване на усилията за развитие на икономически силен, устойчив и модерен Костинброд.