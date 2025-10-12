"Имат си мнозинство, но се упражняват на мой гръб": Терзиев за мръсната криза и мечешките услуги на правителството

"Битката за боклука сме я започнали от ден 1. И когато Иван Таков и всички ми се изреждат да говорят как се борели от години - имат си мнозинство и могат да вземат каквото си решение искат. И ако много са искали да подпомогнат системата на сметоизвозване на града, е можело да го направят до момента. Не им е било достатъчно важно, но разбирам сега желанието им да се упражняват на мой гръб".

Това заяви кметът на Столична община Васил Терзиев в края на седмицата с една от най-големите кризи с боклука в София от години. По думите му този тип услуга със сигурност не струва повече от 400 лева. "Прогнозната цена включва всички инвестиции в техника, включва и печалба и т.н. Но удвоено и отгоре е странно да се залага като цена. Ако беше подписан този договор, "такса смет" и данъците щяха да скочат двойно и в пъти по-високо, ако не се изхвърля разделно", каза още столичният кмет. Терзиев припомни, че няма да подпише цена от 420 лв. на тон за извозване на боклука и за останалите райони, след като договорите в края на годината изтекат. Прогнозната цена е смятана внимателно - за 18 района тя възлиза на 166 лв. на тон.

"Бяха използвани непазарни инструменти за отстраняване на част от конкурентите в обществената поръчка, като запалването на камионите. На другата турска фирма й взеха лиценза две седмици, след като й беше издаден. Всички тези странности, плюс бавенето на поръчките по всички позиции във веригата и т.н., имаше много абсурдни моменти и разбирам как всичко иска да се прехвърли към администрацията, че сме се забавили", разказа още Терзиев.

"Много е лесно, когато не носиш отговорност, да даваш мнения. Има две важни единици в сметопочистването - едното е заводът за боклук, за който се борим да заработи от ден 1, а другото дружество, за което дори гласувахме заем, за да заработи - "Софекострой". Столичният общински съвет ще избере ръководството му, точно както от днес за утре смениха редица директори на общински дружества преди година. Сега могат по всяко едно време да направят същото, особено щом "Софекострой" ще избере фирмите за сметопочистване. Има риск да бъдат избрани същите фирми", подчерта Терзиев по повод бъдещата развръзка на казусът със сметопочистващите фирми и изтичащите договори на още 18 района в столицата през декември.

По този повод стана ясно още, че предстои директно договаряне за част от позициите с фирми, които не са участвали досега, като Столична община ще покани широк кръг от компании. Предстои и укрепване на "Софекострой".

Мечешките услуги на кабинета

През седмицата Терзиев бе поканен от премиера Росен Желязков в Министерския съвет, където бе обсъдена евентуална подкрепа от страна на държавата в справянето с мръсната криза в София - подадена ръка, която кметът категорично засега отказа.

"Правителството може да се включи, като не блокира столицата по много направления. Ощетени сме по програмата за подпомагане на общините - не ни плащат десетки милиони, защото не сме си били сложили точката и запетайката, нали разбирате за какво говорим. Подали сме проекти за 230 милиона лева, имаме сключени договори, а сме получили 240 хиляди лева", обясни той.

"Благодаря на всички доброволци, които бяха част от решението, защото видяхме, че има и много недобросъвестни актьори. Тези, които се погрижиха да е чисто, казвам голямо благодаря, защото солидарността и умението да минаваме през кризите заедно, е силата на едно общество. Все пак това е временно решение, а не дългосрочно. Стремим се да си купим време, да подредим сметоизвозването до седмица, извозихме 120 хиляди тона боклук, което е дори над средното извозване при нормална дейност", каза още Терзиев.

По думите му служителите от завода за боклук са споделили, че не са виждали по-чист боклук, т.е. няма земни маси, няма строителни отпадъци, няма трансфериран боклук от други общини. Гражданите са подходили много съвестно, отчете още Терзиев.