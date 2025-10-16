Къде е Батко? Двама се карат, но дали Радев печели?

Най-голямата въпросителна в държавата днес е искрено ли се ядоса Борисов на Пеевски или "всичко е само игра, всичко е само спектакъл"?! Залаганията засега са 50 на 50, но залаганията са едно, а крайните резултати - нещо съвсем друго. Впрочем, не е изключено и двете да са верни - да е наистина ядосан, но да го е поднесъл като One Man Show.

Видимо е следното: Феноменът притиска здраво, защото, както сам казва, е готов да поеме отговорността за управлението на страната. Още: Пеевски към Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението

Стряскащо звучи за нас, а представяте ли си как звучи за Борисов? Едва ли е театър този разтреперан от яд негов глас, а пък и видеото с гневната му реч събра точно такива коментари от зрителите.

Избори ли идат или да?

Ясно е какво го тревожи. Каквото е хванал Пеевски, обикновено е успявал да го прилапа. Да изброяваме ли? Булгартабак, КТБ барабар с фирмите и бизнесите, ДПС - също с бизнесите, общини и каквото се сетите още. На пръв поглед изглежда, че а-ха да погълне и Борисов - барабар с някои общини и пак с някои бизнеси.

Бият се вече на литър кръв и метър кожа. Да, така изглежда. Но както добре знаем, нищо у нас не е точно така, както изглежда.

Първото странно обстоятелство е разногласието между двамата по въпроса дали правителството да си остане или да се върви към предсрочни избори. Странно, защото би трябвало да са се разбрали по въпроса. Възможно е наистина да са се разбрали, но ситуацията е променена и поради това се е променила и позицията на единия от тях. Още: Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?

Преминаването на видни гербери към Новоначалието е повече от ясен знак. В отговор Борисов нареди:

Премиерът да се стяга и да преформатира правителството

Нов председател на Народното събрание

Не може да ни се качват на главата

В резултат е блокирана работата на Народното събрание и на правителството. Желязков не за пръв път получава инструкции с ултимативен тон. Но след случая с Пазарджик те звучат вече леко заплашително. Ако не направи това, което иска Борисов от него и ако продължава да се грижи за баланса с интересите на Пеевски, няма да е повече премиер.

А къде е Батко?

В цялата патаклама някак си се губи президентът Радев. Той си каза за ветото върху промените за службите и се покри. Ако наистина Борисов и Пеевски се карат, единственият голям печеливш може да е Радев. Дали обаче той и екипът му знаят какво точно да направят, как да постъпят в тази ситуация, за да извлекат дивиденти? Още: Президентът с първи коментар за изблика на Борисов

Би спечелил, защото и Борисов, и Пеевски са твърде заети със собствения си двубой в момента, за да се занимават с него. И добре изиграните карти биха дали добър начален тласък на президентския политически проект.

Познавайки обаче скоростта, с която този проект се придвижва, най-вероятно нищо подобно няма да се случи. Или ако се случи, ще бъде с голямо закъснение.

Избирателят дали печели нещо, освен удивителната възможност отново да иде и да гласува? Да, вероятно може да има някаква печалба, ако хората масово гласуват. Ако, ако ...

Но ще има и една огромна загуба - може да останем без Магазините за народа. А голямото "Д" да седне някъде другаде - нарове има предостатъчно.

Автор: Стефан Стефанов