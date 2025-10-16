Тревога в цяла Украйна: Русия вдигна изтребители с "Кинжал" в поредната масирана атака (ВИДЕО)

Русия започна масирана ракетна атака срещу Украйна в ранните часове на 16 октомври, като целите са градове в няколко региона. Това предизвика включването на сирените за въздушно нападение в цялата страна. Военновъздушните сили на Украйна обявиха ракетна заплаха за цялата територия около 5:20 ч. местно време, като предупредиха, че Руската федерация е изстреляла бомбардировачи МиГ-31. Час по-късно ВВС съобщиха, че друг руски MиГ-31 е излетял от летището "Саваслейка" в Нижни Новгород.

Самолетът може да пренася хиперзвукови ракети „Кинжал“, които Русия използва за нанасяне на удари по цели в дълбоката част на Украйна.

Още: "Времето на Путин изтича": Диктаторът губи войната и готви ескалация

Първоначалните данни

Малко след първата тревога експлозии разтърсиха няколко украински града. Според Suspilne досега е съобщено за взривове в Харков и Изюм (Харковска област), Кропивницки (Кировоградска област) и Полтава.

Съоръженията за добив на газ в Полтавска област са били затворени в резултат на руска атака, съобщи ДТЕК - най-големият енергиен частен оператор в страната. „Снощи врагът отново атакува енергийната инфраструктура на ДТЕК "Нафтогаз" с дронове и ракети. В резултат на атаката съоръженията за добив на газ в Полтавска област бяха затворени“, се казва в изявлението.

След втората национална тревога бяха съобщени експлозии в Чернигов, а в Харков се чуха още взривове. Губернаторът на Черниговска област Дмитро Брижински по-късно съобщи, че атаката е засегнала неизвестно предприятие в административния център на региона.

Атаките продължават и все още няма информация за щети и жертви.

Последната атака на Русия включваше балистични и крилати ракети, както и рояци дронове от типа „Шахед“, съобщиха от Военновъздушните сили на Украйна.

Още: "Мир чрез сила": Пийт Хегсет заплаши Путин със "сериозни загуби", ако не прекрати войната (ВИДЕО)

Нападението идва часове след като американският президент Доналд Тръмп призова руския диктатор Владимир Путин да спре да убива украинци - по време на пресконференция в Овалния кабинет на 15 октомври.

Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом на 17 октомври, където двамата лидери ще обсъдят възможностите на Украйна за удари на далечно разстояние, нуждите от противовъздушна отбрана и възможността САЩ да предоставят ракети „Томахоук” на Киев.

Свалени дронове и над Русия - в две области са без ток

51 украински дрона са били свалени през нощта над Русия и анексирания от нея полуостров Крим, съобщи Министерството на отбраната в Москва - 12 над Саратовска област, 11 над Волгоградска област, 8 над Ростовска област, 6 над Крим, 4 над Брянска област, 4 над Воронежка област, 3 над Белгородска област, 1 над Курска област, 1 над Черно море и 1 над Азовско море.

Още: Над половината членки на НАТО се включват в инициативата PURL - оръжия от САЩ за Украйна (ВИДЕО)

Според местните власти електроснабдяването на няколко населени места в областите Волгоград и Воронеж е прекъснато след атака с дронове. „Силите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната отблъснаха масирана атака с безпилотни летателни апарати (БЛА) срещу енергийни инфраструктурни съоръжения в област Волгоград. Пожар бе открит в електропреносната подстанция „Балашовская“ в район Новониколаевски след падането на отломки от дронове. Пожарните екипи бързо го гасят. Ремонтни екипи възстановяват електрозахранването на близките населени места. Няма щети по жилищни сгради или ранени“, заяви губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров.

От своя страна, ръководителят на съседната Воронежка област Александър Гусев също съобщи за прекъсване на тока в няколко населени райони след атака с дронове „в съседната област“.

Един човек е бил ранен при атака с дрон на украинските въоръжени сили в област Белгород. Мъж с нараняване на ръката е бил откаран в болница, след като украински дрон е атакувал кола в село Красни Октябър, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков.

В Саратов също са се чули взривове. Основното летище е било временно затворено.

Още: Още едно военно престъпление: Руската армия обстреля хуманитарен конвой на ООН