Заради новия закон за службите: Радев обяви голяма промяна за охраната си

Президентът Румен Радев изпрати писмо рано тази сутрин до Началника на Националната служба за охрана (НСО) във връзка с приетите изменения в Закона за НСО. В него той съобщава, че "в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува със служебния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти".

"Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията. Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците", се казва в писмото на Радев.

Държавният глава се обръща и към управляващите, като заявява, че се надява да бъдат последователни, да слязат от лимузините и да изпълняват своите задължения с личните си автомобили. "Така някои най-сетне ще се запознаят със своите избиратели", пише той.