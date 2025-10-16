Как България ще сваля дронове, докъде сме с F-16: Командирът на българските ВВС с интересни новини

Българската армия няма антидрон система, с която "да се спират сериозните дронове". Работим усилено да променим това - думите са на командира на ВВС генерал-майор Николай Русев, който съобщи букет от интересни новини и важна информация. Той каза очевидното за всеки, който следи малко по-изкъсо войната в Украйна - нерентабилно е да се ползват изтребители с ракети за сваляне на дронове (защото ракетите са в пъти по-скъпи от дроновете, а дроновете като количество могат да бъдат изключително много в рамките на една операция), но за България, както показа и опитът в Полша от началото на есента, засега това е начинът.

Същевременно военният уточни - по-рентабилно е с хеликоптери да се свалят дронове, не със самолети. Става въпрос за хеликоптери, снабдени с картечници и зенитни оръдия - това се случва в Украйна. Колкото до антидрон системата, идеята е да може минимум да окаже "електромагнитно въздействие" върху съответния дрон и да спре полета му.

Генерал-майорът посочи и друго очевидно на база опита в Украйна - не може да се чака всичко в България да бъде защитено от дронове, защитават се определен брой критични обекти. Но доста интересно той говори България да придобие 100% безотказна антидрон система някога, след като такава в световен мащаб няма - защото технологиите за самите дронове постоянно се развиват. Например дроновете с оптични кабели се считат за на практика неуязвими за сегашните антидрон системи - за щастие, тези безпилотни апарати действат в обсег от 20-30 километра, става въпрос за FPV дронове.

МиГ-29 и F-16

Висшият военен заяви и, че в момента България има шестима пилоти, които могат да пилотират F-16, като само двама от тях са водачи на групи. Чакат се съвсем скоро да дойдат и още два изтребителя - петия и шестия. Но в момента F-16 не може да дава бойни дежурства, защото няма достатъчно пилоти, чакат се и още оръжия и оборудване за самолетите. Затова и МиГ-29 ще продължат да служат - а дори и когато можем да включим F-16, ще е съвместно с МиГ.

Генерал-майор Русев каза и друго важно нещо - графикът на обучение на военните ни пилоти се определя само от САЩ. Причината - има много пилоти от различни държави, които се обучават. А за необходимите оръжия за F-16 висшият военен уточни - трябва да дойдат ракети тогава, когато сме готови с пилотите, защото иначе, ако дойдат сега, не можем да ги ползваме и ще им тече гаранцията.

Колкото до проблемите с два от F-16, които вече са в България - при единият има повреда в един от резервоарите, очаква се съвсем скоро да дойде нов. При другия има проблем с платка, също скоро се очаква подмяна. F-16 е много скъп самолет и поддръжката е ужасно важна - на това наблегна генерал-майор Русев. Той призна и, че във ВВС са били гневни от спекулациите, че повредите във F-16 са заради саботаж и то от българска страна в полза на Путинова Русия.

