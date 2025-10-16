"Времето на Путин изтича": Диктаторът губи войната и готви ескалация

Русия е изправена пред нова, по-сериозна заплаха – не само финансово изтощение, а и перспектива за продължителен спад на цените на петрола, пише The Telegraph. Саудитска Арабия и страните от Персийския залив заливат пазара, а това може да нанесе тежък удар върху руските приходи.

Администрацията за енергийна информация на САЩ прогнозира, че през 2026 г. цената на петрола ще падне до 50 долара за барел. Според Goldman Sachs, при забавяне на световната икономика и агресивна политика на държавите от Залива, цената на суровия Brent може да се срине до 40 долара. Такъв спад би бил сравним с петролния шок от края на 80-те, който допринесе за разпадането на Съветския съюз. Намаляването на приходите ще удари руската икономика, зависима от енергийния износ, и ще засили финансовия натиск върху режима на диктатора Владимир Путин. Още: От Москва: Унгария отказа да спре с руския петрол и газ, Путин никога не я е "разочаровал" (ВИДЕО)

Времето на Путин изтича

Според автора на анализа Амброуз Еванс-Причард, „времето на Путин изтича“ и именно това е най-голямата заплаха за Европа днес. Руският президент винаги е реагирал на пораженията с ескалация. „За да избегне загуба, Путин ще се опита да стигне много по-далеч – Украйна вече не му е достатъчна“, предупреждават източноевропейски анализатори, цитирани от изданието.

Те смятат, че вероятността от ново разширяване на конфликта е изключително висока. Путин може да потърси по-уязвими цели – например в Молдова, или дори на границите на НАТО.

Опасни сценарии

Военната икономика на Кремъл работи на пълен капацитет, докато Европа още запълва липсите си в отбраната. „Прозорецът от възможности никога повече няма да бъде толкова широк“, пише The Telegraph. Още: Две са членките на НАТО, между които Путин избира, за да открие нов фронт в Европа

Сред потенциалните горещи точки са естонският град Нарва, където 85% от населението са етнически руснаци, както и Сувалкският пролом между Литва и Полша – стратегическият коридор към руския анклав Калининград.

Според изданието Путин би могъл да провокира инциденти именно там, за да тества готовността на НАТО и да засее разногласия между съюзниците. Още: Тълпа млади руснаци предизвика режима на Путин: С антивоенни песни (ВИДЕО)

Бившият украински министър на отбраната Андрей Загороднюк твърди, че Москва е постигнала тайно споразумение с Пекин. Русия се е ангажирала да изтощи НАТО чрез нарушения на въздушното пространство и кибератаки, а Китай – да осигури икономическа подкрепа и да отклонява вниманието на САЩ.

През юли китайският външен министър Ван И дори заявил пред европейски представители, че Москва трябва да продължи войната, защото иначе "Вашингтон ще насочи вниманието си към Китай". Китай официално отрече. Според анализатори от американското разузнаване Пекин активно попълва стратегическите си петролни резерви – вероятен сигнал за подготовка на бъдещи действия срещу Тайван.

Русия губи щом свърши парите

Загороднюк припомня и урока от Кримската война (1853–1856), когато Русия губи не заради поражение на бойното поле, а заради колапса на своята финансова система, базирана на сребърна валута. Инфлацията и изтощението на армията принуждават император Николай I да капитулира. Още: Тръмп: Разочарован съм от Путин, той загуби 1,5 милиона войници, икономиката му ще се срине (ВИДЕО)

"Историята се повтаря. Тогава, както и днес, в Европа имаше хора, възхищаващи се на руския автократ и възприемащи неговата бруталност като проява на сила и далновидност. Някои неща в нашия свят никога не се променят", отбелязва авторът.

Автор: Амброуз Еванс-Причард, The Telegraph

Превод: Ганчо Каменарски