Защо настръхваме, когато се изплашим или силно се развълнуваме?

Настъпи сезонът на настръхналата кожа. С настъпването на по-краткия ден, спадането на температурите и появата на филмите на ужасите на екраните ни, все по-често ще усещате познатото усещане за настръхнала кожа по ръцете си. Но защо изобщо тялото ни настръхва? Тръпките са ценен инструмент за много животни. Те поддържат топлина на бозайниците с гъста козина, като задържат въздух близо до кожата им, или им помагат да изглеждат по-големи, когато се изправят срещу съперник.

Снимка: iStock

При хората обаче широка гама от емоции също може да предизвика настръхване. Всички тези различни форми на тръпки се появяват благодарение на съвместната работа на различни видове клетки в кожата ни, пише "Popular Science".

Настръхването, или пилоерекция, както е официалното му научно наименование, се случва, когато мускулните клетки в кожата ни, наречени arrector pili muscles (APM), се свиват. Те правят това, когато получават сигнали от близките нервни клетки. APM са свързани с космените фоликули в кожата ни. Свиването издърпва тези фоликули и кара космите да се изправят. Това движение кара кожата ни да образува малки настръхвания. Накратко, нервните клетки дават указания на мускулните клетки да се свиват, което кара космените фоликули да се изправят.

Как мозъкът ни кара да настръхваме

Снимка: iStock

Нервните клетки, които предизвикват реакцията на настръхването, са част от нашата автономна нервна система, отговорна за реакциите ни на борба или бягство. Тези нервни сигнали променят начина, по който тялото ни функционира в отговор на околната среда, като освобождават химически посланици като адреналин. Ако срещнем хищник, тези сигнали променят потока на кръв и кислород през тялото ни в отговор. Ако температурата се повиши, нервните клетки карат кожата ни да започне да се поти и да охлажда тялото.

Нашата нервна система не само направлява реакциите към заплахи или промени в температурата, но и към други стимули от околната среда. "Ние получаваме тръпки през цялото време", казва Джонатан Макфетрес, независим изследовател, който е публикувал няколко статии за пилоерекция, докато е бил в университета в Дърам. "Ние не сме много добри в наблюдението на тялото си и често не забелязваме тръпките, когато се появят", добавя той.

Снимка: iStock

Страшните филми или истории също активират нашата автономна нервна система и стимулират освобождаването на адреналин. За тази част от мозъка ви да бъдете преследвани от заплаха в реалния живот и да видите убиец с нож на екрана не е толкова различно. Усещанията, свързани с настръхването, могат да се появят и при по-малко заплашителни събития, като красива музика или дежа-вю.

Настръхването е еднакво, независимо от стимулите

Независимо дали тялото ни реагира на промени в температурата, или на емоционални колебания, видовете настръхване, които кожата ни произвежда, остават еднакви. "Кожата ви е наистина интересна и удивителна. Тя не е това твърдо, неподвижно нещо по тялото ви, което просто предпазва мускулите ви. Тя се движи и се променя постоянно. Тя се разтяга, свива се, става по-дебела, по-тънка и променя космите около себе си, за да регулира телесната ви температура и да задържа или изпуска различни неща", казва Макфетрес, цитиран от "Popular Science".

Снимка: iStock

Тази динамична връзка в кожата ни реагира на информацията, която възприемат сетивата ни. Независимо дали става дума за страшен филм ,или спад на температурата, казва Макфетрес, посланието е едно и също: "Това е нещо, което може да бъде вредно; нещо в околната среда може да се промени. Трябва да промените начина, по който функционирате."

Настръхването е по-ясно изразено при животни с по-гъста козина. Въпреки това, Макфетрес предполага, че не трябва да разглеждаме настръхването при хората като чисто остатъчен белег от времето, когато сме били по-космати човекоподобни.

Снимка: iStock

Настръхването е "свързано с промени в температурата на кожата", казва Макфетрес. Тези промени не са значителни, но Макфетрес казва, че настръхването, предизвикано от студ в една част на тялото, обикновено се проявява по цялото тяло.

"Ако сложа лед на бедрото ви", казва той, "аз променям температурата на бедрото и мога да видя как различни части от кожата и тялото ти променят леко температурата си в отговор на това." От друга страна, настръхването, предизвикано от гъделичкане, е много по-локализирана реакция.

Настръхване и "треска"

Снимка: iStock

Настръхването не е най-лесното нещо за изучаване, отчасти защото често се случва, без да го забележим. Друго предизвикателство е, че изследователите често смесват физиологични реакции, като настръхването, с по-субективни емоционални реакции, като "студени тръпки".

Отделно от усещането за студ по време на треска, тези тръпки, наричани още фрисони, са вълни от приятни емоции, често предизвикани от изкуство, като силни песни или симфонии. Макфетрес отбелязва, че учените свързват тръпките с настръхването, но докато последното е физическа реакция, която можем да видим и почувстваме, тръпките са по-субективно преживяване.

Снимка: iStock

Макфетрес казва, че записите на кожата и нервната система показват, че всъщност няма измервания, които да улавят каквито и да било разлики по време на фрисоните. Приблизително половината от случаите, в които хората съобщават, че изпитват тръпки, те не са настръхнали. "Връзката между тръпки и настръхване е нулева", заявява той.

Независимо дали настръхването ви се появява при възвишен хор, леден вятър или по време на екранното отмъщение на прокълнат, кръвожаден злодей, просто знайте, че това е начинът, по който мозъкът ви казва на тялото, че нещо важно се случва наблизо. Нашата автономна нервна система ни е помогнала да оцелеем от праисторическите хищници и ще ни помогне да преживеем и всяка следваща опасност, пише "Popular Science".