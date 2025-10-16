Разкриха причината за смъртта на Даян Кийтън

Холивудската звезда Даян Кийтън почина на 11 октомври, но до днес не се съобщаваше поради каква причина. Сега обаче стана ясно, че легендарната актриса си е отишла от пневмония. Семейството ѝ разкри причината за смъртта ѝ в ново изявление, в което благодари на феновете за "изключителните" им послания на подкрепа. "Семейство Кийтън е много благодарно за изключителните послания на любов и подкрепа, които получиха през последните няколко дни от името на своята любима Даян, която почина от пневмония на 11 октомври", заяви семейството на Даян пред списание "People".

Снимка: Getty Images

Семейството предложи на тези, които искат да почетат звездата от "Кръстникът", да направят дарение за една от любимите ѝ каузи. "Тя обичаше животните и беше непоколебима в подкрепата си за бездомните, така че всяко дарение в нейна памет за местна хранителна банка или приют за животни би било прекрасен и много ценен начин да ѝ се отдаде почит", казаха още те.

По-рано беше съобщено, че здравето на Даян се е "влошило много внезапно" преди смъртта ѝ. "Здравословното ѝ състояние се влоши много внезапно, което беше съкрушително за всички, които я обичаха. Беше толкова неочаквано, особено за човек с такава сила и дух. През последните си месеци тя беше заобиколена само от най-близките си роднини, които предпочетоха да запазят нещата в тайна. Дори дългогодишните ѝ приятели не бяха напълно наясно с това, което се случва", сподели източник пред "People".

Вече не разхождаше любимото си куче

Снимка: Getty Images

През март Даян пусна за продажба "къщата на мечтите си" в Брентууд, Калифорния, въпреки че преди това беше обещала да остане там завинаги, и вече не я виждаха редовно в района да разхожда кучето си. "Тя живееше в Брентууд от много години. Обичаше квартала си. Допреди няколко месеца разхождаше кучето си всеки ден. Обикновено се обличаше по един и същи начин, с шапка и характерните си слънчеви очила, независимо от времето. Винаги беше много мила, забавна и разговорлива. Говореше с кучето си, сякаш беше човек. Беше ексцентрична и имаше аурата на старомодния Холивуд. Беше много, много специална", разказа друг източник.

"Тя живееше точно както искаше, по свои собствени правила, заобиколена от хората и нещата, които наистина обичаше. Даян винаги имаше много силно усещане за това коя е и как иска да живее. През последните няколко години тя поддържаше тесен кръг от приятели и ѝ харесваше така. Беше забавна до самия край и имаше способността да прави дори обикновените моменти специални. Такава беше тя", заяви още източникът, цитиран от БГНЕС.