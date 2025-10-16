Разкриха причината за смъртта на Даян Кийтън

Войната в Украйна:

16 октомври 2025, 08:22 часа 0 коментара
Холивудската звезда Даян Кийтън почина на 11 октомври, но до днес не се съобщаваше поради каква причина. Сега обаче стана ясно, че легендарната актриса си е отишла от пневмония. Семейството ѝ разкри причината за смъртта ѝ в ново изявление, в което благодари на феновете за "изключителните" им послания на подкрепа. "Семейство Кийтън е много благодарно за изключителните послания на любов и подкрепа, които получиха през последните няколко дни от името на своята любима Даян, която почина от пневмония на 11 октомври", заяви семейството на Даян пред списание "People".

Снимка: Getty Images

Семейството предложи на тези, които искат да почетат звездата от "Кръстникът", да направят дарение за една от любимите ѝ каузи. "Тя обичаше животните и беше непоколебима в подкрепата си за бездомните, така че всяко дарение в нейна памет за местна хранителна банка или приют за животни би било прекрасен и много ценен начин да ѝ се отдаде почит", казаха още те.

По-рано беше съобщено, че здравето на Даян се е "влошило много внезапно" преди смъртта ѝ. "Здравословното ѝ състояние се влоши много внезапно, което беше съкрушително за всички, които я обичаха. Беше толкова неочаквано, особено за човек с такава сила и дух. През последните си месеци тя беше заобиколена само от най-близките си роднини, които предпочетоха да запазят нещата в тайна. Дори дългогодишните ѝ приятели не бяха напълно наясно с това, което се случва", сподели източник пред "People".

Вече не разхождаше любимото си куче

Снимка: Getty Images

През март Даян пусна за продажба "къщата на мечтите си" в Брентууд, Калифорния, въпреки че преди това беше обещала да остане там завинаги, и вече не я виждаха редовно в района да разхожда кучето си. "Тя живееше в Брентууд от много години. Обичаше квартала си. Допреди няколко месеца разхождаше кучето си всеки ден. Обикновено се обличаше по един и същи начин, с шапка и характерните си слънчеви очила, независимо от времето. Винаги беше много мила, забавна и разговорлива. Говореше с кучето си, сякаш беше човек. Беше ексцентрична и имаше аурата на старомодния Холивуд. Беше много, много специална", разказа друг източник.

"Тя живееше точно както искаше, по свои собствени правила, заобиколена от хората и нещата, които наистина обичаше. Даян винаги имаше много силно усещане за това коя е и как иска да живее. През последните няколко години тя поддържаше тесен кръг от приятели и ѝ харесваше така. Беше забавна до самия край и имаше способността да прави дори обикновените моменти специални. Такава беше тя", заяви още източникът, цитиран от БГНЕС.

Яна Баярова
