Ново 20: Терзиев бил кмет на София, защото Борисов призовал да се гласува за него на балотажа

12 октомври 2025, 16:11 часа 543 прочитания 0 коментара
ГЕРБ ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Неправилно тръгна дискусията - не е за взаимоотношенията между журналисти и политици, а за личната неприкосновеност, каза Деница Сачева, депутат от ГЕРБ, зам.-председател на ПГ в НС на партията и бивш социален министър, в интервю пред БНР.

"Към момента деловодството не работи, законът е в деловодството. Но ясно казахме, че няма да подкрепим текстове, които да правят журналистиката престъпление. Етиката във взаимоотношенията, при това технологично развитие, налага и трябва да се търсят регулации на поведение свързано с ИИ, да се дискредитират хората. Темата е голяма и изисква обществена дискусия и друг тип законодателство", коментира Сачева законопроектът на ИТН.

Тя бе категорична, че ГЕРБ - "не сме поемали ангажимент да работим като един организъм с коалиционните партньори, ние продължаваме да сме различни политически субекти" и не приема да се прехвърлят на тях негативи от други коалиционни партньори:

"Всяка партия в коалицията има право на законодателна инициатива. Надяваме се, че когато България стане член Еврозоната, от 1 януари 2026, активът да дойде основно в нас, защото положихме големи усилия в тази посока."

 

Сачева коментира дискусията в НС за бюджет 2026 и дали ще успеят да се разберат в управляващото мнозинство, подкрепено от ДПС-НН, или ще се оформят зависимости:

"Не може да говорим за бюджет и да не споменем всички щети, които нанесе Асен Василев да бюджета. Към момента, като дял от общите ни разходи - 67% са разходите за персонал – за заплати във всички сектор - социални и здравноосигурителни плащания. 67%! Няма зависимост процентна, но разберете, че този популизъм, който Асен изповядва, казва, че "астрологията не е консервативна наука", аз искам да кажа, че когато говори специално Асен Василев, "демагогията се оказва лесна професия"."

Парите на държавата

Сачева призна, че ще е трудно предизвикателство бюджетът:

"И ще е трудно да направим политики да развитие, ще бъде трудно да изпълним всички наши ангажименти, които са свързани с осигуряването на възнагражденията на хората, заети в държавната администрация и останалите сектори с обществени функции – здравеопазване, образование, отбрана, сигурност и това да не доведе до повишаване на данъците, предвид факта, че имаме нова ситуация – първият бюджет в евро."

Но заяви, че несъмнено ще бъде трудно предизвикателство, "но сме твърдо решени, че трябва да минем през него, както партиите, част от управленската коалиция, така и партии, които подкрепят европейското бъдеще на България".

Деница Сачева коментира, закриването на КПК и съобщи, че ще водят разговори с ЕК и сподели позиция за промените, касаещ продажбата на "Лукойл" и последната дума да бъде на ДАНС, когато има стратегически купувач.

Боклукът - политическия и този на София

Тя категорично отхвърли да се прехвърля вина на ГЕРБ за кризата с боклука в София:

Къде е ГЕРБ, когато Спаси София напусна коалицията в СОС. Къде е ГЕРБ когато Кирил Петков напусна политиката заради зам.-кмета на Столична община. Къде е ГЕРБ, че хора напуснаха екипа на кмета Васил Терзиев и 2 годни не може да създаде мнозинство в СОС. Той в собствената си коалиция, тях не можа да задържи и да ги убеди в своята компетентност."

А за отхвърлената помощ от правителството и "плаващите пясъци" бившият социален министър и депутат на ГЕРБ каза:

"Чух, че кметът Терзиев и екипът му имат план Б и С, не разбрах кой е план А. Правителството няма да сложи софиянци в залог на Васил Терзиев. Ние непрекъснато подаваме ръка на Терзиев. Той е кмет на София, защото Борсов призова да гласуват за него на балотажа през 2023 г. Така че той вече пое тази ръка. Ако се чувства в плаващи пясъци, той е в такива на Спаси София и "Демократична България", вероятно и на ПП! Там са "плаващите пясъци", но те не са в ГЕРБ, защото благодарене на гласовете на ГЕРБ той е кмет в момента."

