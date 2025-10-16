Настинка, грип или ковид: Как да разпознаем заболяването?

Лични лекари в Ямбол изнемогват заради ръст на болните с остри респираторни заболявания. Покачване отчитат и от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), най-вече при малките деца. От здравната инспекция припомнят, че сега е най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина, но ваксините все още не са достигнали до общопрактикуващите лекари. Според д-р Ванушка Стефанова, общопрактикуващ лекар в Ямбол, в момента преобладават риновирусите, които се изразяват в болки в гърлото, хрема, кашлица, повишена температура. Д-р Стефанова съветва да се изчакат два-три дни и ако след това има влошаване на състоянието, да се потърси лекарска помощ.

Още: Грипът е тук: Проф. Ива Христова информира ще има ли достатъчно ваксини

Инструкциите на Министерството на здравеопазването

Признаците на настинка са главно нарушено дишане през носа, кашлица и дращене в гърлото. В редки случаи може да се появяват лека температура, главоболие и отпадналост. Обикновено не настъпват усложнения и оплакванията отшумяват за няколко дни.

Още: Грипът и ковид се завърнаха: Как да ги различим и кога да се ваксинираме

За разлика от настинката сезонният грип се характеризира с внезапна поява на висока температура, кашлица и болки в гърлото, придружени с главоболие и/или болки в мускулите и ставите. Усещането е за тежко боледуване. Други признаци на заболяването могат да включват обща слабост, втрисане, изпотяване, загуба на апетит, хрема и гадене. Най-честото усложнение при сезонния грип е пневмонията, а при децата може да бъде развита и инфекция на средното ухо. В редки случаи може да се стигне и до усложнения като възпаление на мозъка и на сърдечния мускул. Оплакванията, свързани със симптомите на сезонния грип, продължават повече от седмица.

При COVID-19 често срещани симптоми са кашлица и повишена температура. Възможно е да се появят болки в гърлото, главоболие и болки в крайниците, както и обща слабост, а с течение на времето и задух. Възможни са и други признаци на заболяване като гадене, конюнктивит, подуване на лимфните възли и сънливост, нарушения на обонянието или вкуса.

Още: Проф. Кантарджиев: Грип B го няма от 2020 г., ваксините вече не го включват

Инфекцията може да протече безсимптомно, но също така може да засегне дихателната и други системи в човешкото тяло. Възможни са различни усложнения и тежки възпалителни реакции. Особено уязвими за тежко протичане и усложнения при заразяване с грипен вирус или с коронавируса са възрастните хора и лицата с хронични заболявания.

Грипът и COVID-19 в повечето случаи протичат с типична клинична картина все пак за тяхното разграничаване е необходимо да се извърши лабораторно изследване.

Още: Грипът и ковид се завърнаха: Как да ги различим и кога да се ваксинираме