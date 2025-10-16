Войната в Украйна:

16 октомври 2025, 08:19 часа 546 прочитания 1 коментар
Борисов или играе театър, или се опитва да спаси ГЕРБ: Анализ на бивш човек на ИТН

"До вчера чувахме от премиера да казва, че има стабилност и предвидимост. Налице е политическа криза. Поведението на Бойко Борисов е театър и видях показната театралност и фалшивата воля за реформа. Има и учебна бойна подготовка за нови избори". Това заяви пред bTV Ива Митева, която е бивш председател на Народното събрание и депутат от "Има такъв народ". Още: Кабинетът на Борисов няма да мине: Говори Ива Митева (ВИДЕО)

Борисов се опитва да спаси ГЕРБ

Според нея зад парламентарната група на ГЕРБ-СДС е проекция на партия ГЕРБ и партия СДС и тези две партии носят политическата отговорност за програмата пред избирателите. Бойко Борисов се явява в ролята на лидер на ГЕРБ и иска да спаси партията, добави Ива Митева. Тя смята още, че Борисов разгирава сценки - или опит за спасяване на партията, или поредняит театър от страна на лидера на ГЕРБ. 

Според нея едно истинско преформатиране би имало след нови предсрочни парламентарни избори и появата на нов политически играч на сцената. "Ако Бойко Борисов продължи да стои на политическата сцена, утре ще започне да чува все по-често Борисов и Пеевски са заедно", каза още Ива Митева. 

Доц. Борислав Великов, бивш председател на Народното събрание, посочи, че страната се намира в поредната политическа криза, но докога ще продължи - предстои да се видим. "Управляващите ще се опитат да избегнат предсрочни парламентарни избори, защото президентът Румен Радев е готов да слезе на терена. Той има мозъчен щаб, контакти в страната е понатрупал. Държавният глава по-скоро би разчитал на вълната, която ще надигне като алтернатива на сегашното управление", коментира доц. Великов. 

Според него, ако няма нови избори, могат да се променят някой министерски постове и как Делян Пеевски ще поеме отговорност в управлението. "За много от нас е по-важно тази криза бързо да приключи, за да може народните представители да се занимават с данъчните закони и Бюджет 2026", призова доц. Великов. 

