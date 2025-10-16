Войната в Украйна:

Затворена улица в Пловдив: Бус и такси се сблъскаха

16 октомври 2025
Рано тази сутрин сериозен пътен инцидент блокира част от ул. „Скопие“ в пловдивския район „Южен“.

Около 6:30 часа автобус, превозващ работници към индустриалната зона, се удари странично в таксиметров автомобил. Силният сблъсък задейства въздушните възглавници на колата.

Шофьорът на таксито – мъж на приблизително 40 години – беше транспортиран по спешност в УМБАЛ „Св. Георги“ с множество наранявания, но без непосредствена опасност за живота. Пътниците в автобуса не са пострадали. Водачът на рейса се оплака от болки в крака, но остана на място и не потърси медицинска помощ.

Заради произшествието най-натовареният участък на ул. „Скопие“ временно е затворен. Движението се отклонява по обходни маршрути, което доведе до значителни закъснения за ученици и работещи в сутрешния час пик.

Екипи на „Пътна полиция“ извършиха оглед на място. Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са взети, а резултатите ще станат ясни по-късно през деня. Разследването на причините за катастрофата продължава.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
