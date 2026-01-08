Омбудсманът с критики към плана за управление на "Витоша"

След постъпили над 100 сигнала от граждани и сдружения само за два дни относно проекта за актуализиран план за управление на Природен парк "Витоша", омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра в оставка на околната среда и водите Манол Генов и директора на Дирекция на Природен парк "Витоша" Севдалина Димитрова.

ОЩЕ: Остарели данни и спорно зониране: Експерти с тежки критики към плана за Витоша

Къде е проблемът?

Според постъпилите възражения проектът допуска увеличаване на строителни и инфраструктурни проекти върху над 90% от територията на парка, както и неправилно зониране, което според гражданите не гарантира необходимата защита на природните ресурси.

Като сериозен дефицит омбудсманът посочва липсата на решения за възстановяване на лифтовете в най-натоварената северна част на Витоша, както и отсъствието на мерки за ограничаване на застрояването по границите на парка.

Общественият защитник определя като неприемливо и представянето на проекта без извършване на екологична оценка, въпреки че планът изпълнява ролята на рамка за инвестиционни намерения по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

ОЩЕ: Планът за Витоша позволява модернизация на лифтовете, но трябва да бъде преработен

"В предлагания вид проектът за актуализация на Природен парк "Витоша" не изпълнява изискванията за нормативна и експертна съобразеност и не отговаря на легитимните очаквания на обществеността", пише в мотивите си Делчева.

Тя подчертава, че общественото обсъждане е задължителен и ключов етап при определянето на целите и мерките за опазване на защитените територии. В тази връзка препоръчва планът да бъде преразгледан и допълнен, включително чрез извършване на екологична оценка, и едва след това да бъде подложен на ново обществено обсъждане.