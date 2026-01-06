Планът за Витоша позволява модернизация на лифтовете, но трябва да бъде преработен

Столична община представи своето становище по актуализацията на Плана за управление на Природен парк "Витоша" - ключов документ за бъдещето на планината, който определя правилата за опазване и достъпност. Общината подкрепя необходимостта от актуализация на Плана, като същевременно счита, че той следва да бъде прецизиран и доработен така, че да се превърне в ясен, работещ и законосъобразен инструмент за управление на планината.

Становището на Столична община е подкрепено от независима експертна оценка, която потвърждава наличието на положителни елементи в проекта, които кореспондират с принципите на Визията за Витоша на кмета на Столична община Васил Терзиев. Сред тях са възможности за подмяна на остарели лифтове с нови по-безопасни и екологични съоръжения, изграждане на нови трасета като публична инфраструктура, разширяване на съществуващи просеки и сервитути, както и подобряване на пътната инфраструктура за по-добър достъп до планината.

Неясноти и противоречия

В същото време анализът посочва редица съществени неясноти и противоречия, които могат да възпрепятстват ефективното прилагане на Плана:

Липсва приключена екологична оценка, което поставя под риск законосъобразността на Плана и създава предпоставки за съдебно блокиране при прилагането му.

Зонирането е неясно и противоречиво, като зоната за туризъм е крайно ограничена и не отговаря на реалното натоварване и интерес към планината.

Има сериозни разминавания в данните за транспортната инфраструктура, включително липса на яснота за режима на лифтовете с транспортна функция като Княжевския и Драгалевския лифт.

Използвани са остарели и непълни данни за туристически потоци, инфраструктура и състояние на лифтовите съоръжения, без ясна визия за тяхното възстановяване и модернизация.

Отсъства изрична цел за балансирано развитие на туризма и рекреацията, въпреки ключовата им роля за общественото ползване на планината.

Ски и спортните дейности са третирани основно като строителство, без достатъчна яснота как се съчетават с целите за опазване на природата и биоразнообразието.

Тази конкретика показва, че Планът се нуждае от съществено прецизиране, за да стане ефективен и предвидим инструмент за управление на Витоша. Той трябва да гарантира правна сигурност и да улеснява реализацията на политики и проекти в обществен интерес, включително възстановяването на лифтовете като обществен транспорт и развитието на по-достъпна и безопасна планина.