ВАС удари по Терзиев за боклука в София

Три окончателни решения на Върховния административен съд (ВАС) по ключови обществени поръчки за сметосъбиране в София очертаха различен изход за отделните зони на столицата. В два от случаите съдът отмени актове на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и върна процедурите на Столична община и кмета Васил Терзиев, а в трети потвърди прекратяването на поръчката.

Кризата с боклука в София започна през октомври 2025 г. в районите "Люлин" и "Красно село". Договорът за сметосъбиране изтече на 4 октомври, а кметът Васил Терзиев отказа да подпише нов с единствената фирма-кандидат поради двойно завишена цена (свързана с "хора с прякори"). На 5 октомври Общината въвежда кризисна организация и поема почистването сама, но с недостиг на техника и работници. Кризата се разпространи в "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" от декември.

Така след намесата на ВАС процедурите за сметосъбиране в част от столицата ще бъдат възобновени, докато за други райони прекратяването остава в сила. И трите решения на съда са окончателни.

Люлин и Красно село: прекратяването е незаконно

По административно дело № 324/2026 г. ВАС отмени решение на КЗК, с което е била отхвърлена жалба срещу прекратяването на процедурата за сметопочистване в районите "Люлин" и "Красно село" - обособена позиция № 6. Още: Всеки се спасява сам: В софийски квартал започнаха да плащат за събиране на боклука

Съдът отменя и решението на зам.-кмета на Столична община за прекратяване на процедурата и връща преписката за продължаване на действията съобразно дадените указания.

В мотивите си върховните магистрати посочват, че решението на общината е немотивирано. В него не са били описани нито прогнозната стойност на позицията, нито конкретното ценово предложение на Консорциум "Почистване Триадица", за да може да се направи еднозначен извод за надвишаване на цените. Според съда липсват "критерии и обективни съпоставими маркери", което прави извода на възложителя необоснован.

Освен това не е обяснено защо не е приет докладът на помощната комисия, която е предложила именно този консорциум за изпълнител. Липсата на мотиви, подчертава съдът, накърнява правото на защита на участниците. Още: Терзиев: Който твърди, че подписваме скъпи договори, лъже

Първа зона: връщане от етап класиране

Сходен е изходът и по делото, касаещо обособена позиция № 1 - т.нар. Първа зона, обхващаща районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски", както и ключови булеварди като "Цариградско шосе" и "Брюксел".

ВАС отмени решението на КЗК в частта, с която е била отхвърлена жалбата на "Зауба" ЕАД срещу прекратяването на процедурата, както и самото решение на зам.-кмета в тази му част. Преписката се връща на Столична община за продължаване на процедурата "от етап класиране на участниците и определяне на изпълнител". Още: Липса на техника и обещания за редовно почистване на боклука: Столичната власт пак с обяснения

И тук съдът намира, че липсват мотиви защо не е приет докладът на помощната комисия, предложила конкретен изпълнител. Това, според ВАС, представлява съществено нарушение и води до незаконосъобразно прекратяване на процедурата.

В същото време върховните магистрати оставят в сила решението на КЗК в частта относно жалбата на Консорциум "Чистота Средец", която остава без уважение.

Изгрев, Слатина и Подуяне: прекратяването остава

Различен е резултатът по делото, свързано с обособена позиция № 3 за районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне".

В този случай ВАС оставя в сила решението на КЗК и приема, че прекратяването на процедурата е законосъобразно. Съдът потвърждава отстраняването на Консорциум "Чистота Средец", а останалите участници също са били отстранени, без това да бъде обжалвано.

Според мотивите всички подадени оферти "не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок или са неподходящи", поради което прекратяването е правилно.