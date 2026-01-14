Спорт:

От седмици: Неработещи ескалатори и роптаещи пътници в метрото (СНИМКИ)

Ескалаторите на метростанция “Сердика“ 2 в посока площад „Света Неделя“ не работят от седмици, видя репортер на БГНЕС.

Това е възлова станция в метрото, на нея се осъществава връзка с Линия 1 - “Сливница“- “Бизнес парк София“ и с линия 4 - “Обеля“ - “Летище София“. Пътникопотокът на тази станция е огромен.

Снимка БГНЕС

Читатели на Actualno.com отбелязват, че често се поврежда ескараторът на изхода към бул. “Витоша“ на друга възлова мегростанция по Линия 2 - “Национален дворец на културата“. На тази станция се осъществява връзка с Линия 3 - “Обеля“ - “Хаджи Димитър“. 

Снимка БГНЕС

Поддръжката на ескалаторите не се извършва пряко от „Метрополитен“, а е възложена на външна международна фирма с представителство в България, избрана по Закона за обществените поръчки, съобщиха от общината.

Снимка БГНЕС

Към момента от столичния “Метрополитен“ не могат да се ангажират с конкретен срок за отстраняване на проблема.

Спасиана Кирилова
