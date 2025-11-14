"Приближаваме се до деня, в който отново ще има лифт": Терзиев с добри новини за Витоша

Кметът на София Васил Терзиев приветства предстоящото обществено обсъждане на плана за Природен парк Витоша, публикуван от Министерството на земеделието. Последният такъв план е изтекъл преди 11 години. "11 години държавата не намери мотивация да го актуализира – и затова днес мога само да се радвам, че вече има реален напредък по този ключов въпрос. Това ни приближава до деня, в който отново ще има лифт на любимата ни планина", написа градоначалникът в профила си във Facebook.

"Какво се промени за последните 11 години? Почти нищо до началото на тази година. Смениха се много правителства, но в 90% от времето управляващите бяха едни и същи", написа още той.

Терзиев изтъкна, че през април 2025 г. е даден старт на #ВизияЗаВитоша – "с решимост да разплетем сложния възел от колективна безотговорност, в който планината беше окована от десетилетия".

Столичната община е начертала Пътната карта, по която да се работи, а актуализацията на плана за "Витоша" е трета стъпка от картата.

"През август Столична община постигна и напредък в разговорите с инвеститорите, които са част от този сложен пъзел. През септември запитахме и Министерството на земеделието за тяхната позиция по напредъка с инвеститора, а след това дебатът за Витоша беше открит и от парламентарната трибуна, където натискът продължи. Днес министрите на туризма и земеделието в синхрон цитират два пъти Столичната община в позициите си, с които обявяват, че те били двигатели на напредъка по Плана за Витоша досега. Аз избирам да се фокусирам върху факта, че между тях вече има синхрон и че по темата вече има движение напред", коментира още той.

И добави, че "новините са добри - за София, за Витоша и за всички нас, които обичаме града и неговата планина".