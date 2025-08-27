Войната в Украйна:

Законът и съдът важат ли? Емблематичен случай със застрояване в "Бъкстон"

27 август 2025, 12:59 часа 358 прочитания 0 коментара
Законът и съдът важат ли? Емблематичен случай със застрояване в "Бъкстон"

Застрояването специално в София се превърна в проблем от много години насам. Частните случаи, които демонстрират проблема, са безброй – а нови и нови се появяват постоянно, за да напомнят, че устойчиво работещо решение все още продължава да се търси.

Поредният случай – от жк "Бъкстон", в София. Случаят касае строеж, който според обжалвалия и пред съда инж. Кирил Станчев не е на необходимото отстояние от негов имот. Новият строеж трябва да е на поне 17,58 метра, но всъщност е на 7,5 метра, твърди инж. Станчев. Той поясни пред Actualno.com, че сигнали до редица институции са подадени от живущите в две срещуположни сгради срещу новия строителен обект.

Кой стои зад строежа? Известната строителна компания НИКМИ. Един от нейните грандиозни проекти беше този за небостъргач в столичния квартал "Стрелбище" - там нещата от 9 години са в застой, имотът за бъдещия проект е ограден и няма никаква извършвана дейност засега – Още: Окончателното решение за небостъргача в "Стрелбище": Няма нищожност, давността за незаконосъобразност е изтекла

Институционални перипетии

В жалба до ДНСК и сигнал до Софийска градска прокуратура (СГП) инж. Станчев посочва, че кметът на "Красно село" Цвета Николаева и главният архитект на общината Мирослав Русев не изпълняват влязло в сила съдебно решение по случая. Вместо това е издадено Разрешение за строеж № 27/22.11.2024, което е влязло в сила на 12 декември, 2024 година и с него на НИКМИ се позволява да строи многофамилна жилищна сграда с офис и гаражи.

За какво неизпълнено от общинарите съдебно решение става въпрос? То касае именно отстоянието за строеж в имота. Още преди над десетилетие Столичният общински съвет (СОС) одобрява такъв ПУП (подробен устройствен план), че отстоянието е 9 метра. Инж. Станчев оспорва пред съда, че по закон предвид характеристиките на ПУП-а отстоянието трябва да е поне 17,58 метра. Той печели делото – през 2015 година (влязло в сила на 24.02.2015). Но това спечелено дело сега не се взема предвид от властимащите в Район "Красно село".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Срещнахме се с кмета на общината и главния архитект - те се държаха като представители на частния инвеститор, а не като защитници на публичния интерес и спазването на законите за което получават заплати", възмущава се инж. Станчев. Специално в сигнала си до СГП той пише следното за кметицата и главния архитект на "Красно село": "Длъжностните лица от Район "Красно село" са злоупотребили със служебното си положение, извършвайки серия от закононарушения, действия и бездействия, при извършването на административни процедури и издаването на административни актове, свързани с незаконосъобразното застрояване на горепосочения поземлен имот (в грубо нарушения на разпоредбите на ЗУТ и при съществено неспазване на предвидени разстояния/отстояния между съществуващите около въпросния незастроен имот сгради), и игнорирайки и осуетявайки изпълнението на влязло в сила съдебно решение, за да могат по този начин да увеличат стойността на горепосочения УПИ (урегулиран поземлен имот), от нищожна цена, до около 1,5 млн. лв. (...)".

Още: Строим в квартал Бъкстон, но законно ли? (ВИДЕО)

И още от жалбата до прокуратурата: "Видно от визата за проектиране, въз основа на която е издадено разрешението за строеж, новопроектираната сграда е със сходни параметри на тази по отменения с решението на съда ПЗ" (план за застрояване).

Пред Actualno.com инж. Станчев потвърди, че е завел ново дело с подкрепата и на своите съседи – в АССГ (Административен съд София-град), както и че е готов да стигне до Съда в Страсбург, ако се наложи. Делото в АССГ е под номер 6672/2025, като все още не е насрочена дата за разглеждане. С делото се иска обявяване на нищожност на всички издадени книжа за строеж, а основанието е чл. 177 от АПК (Административно-процесуалния кодекс). В ал. 2 на този член пише следното: "Актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни. Всеки заинтересован може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я обяви".

Инж. Станчев очаква и отговори от ДНСК, от РДНСК София и прокуратурата - особено на въпроса на какво основание може да има скица-виза за проектиране. И още - Станчев поставя въпроса как са уведомени от общината собствениците на съседните имоти за проекта на НИКМИ и предстоящата му реализация?!

Още: 20 млн. от 2 млрд. лв.: Софиянци искат да се инвестира в паркове и градинки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Застрояване Бъкстон презастрояване НИКМИ Красно село Цвета Николаева Мирослав Русев Кирил Станчев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес