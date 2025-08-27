Законът и съдът важат ли? Емблематичен случай със застрояване в "Бъкстон"

Застрояването специално в София се превърна в проблем от много години насам. Частните случаи, които демонстрират проблема, са безброй – а нови и нови се появяват постоянно, за да напомнят, че устойчиво работещо решение все още продължава да се търси.

Поредният случай – от жк "Бъкстон", в София. Случаят касае строеж, който според обжалвалия и пред съда инж. Кирил Станчев не е на необходимото отстояние от негов имот. Новият строеж трябва да е на поне 17,58 метра, но всъщност е на 7,5 метра, твърди инж. Станчев. Той поясни пред Actualno.com, че сигнали до редица институции са подадени от живущите в две срещуположни сгради срещу новия строителен обект.

Кой стои зад строежа? Известната строителна компания НИКМИ. Един от нейните грандиозни проекти беше този за небостъргач в столичния квартал "Стрелбище" - там нещата от 9 години са в застой, имотът за бъдещия проект е ограден и няма никаква извършвана дейност засега

Институционални перипетии

В жалба до ДНСК и сигнал до Софийска градска прокуратура (СГП) инж. Станчев посочва, че кметът на "Красно село" Цвета Николаева и главният архитект на общината Мирослав Русев не изпълняват влязло в сила съдебно решение по случая. Вместо това е издадено Разрешение за строеж № 27/22.11.2024, което е влязло в сила на 12 декември, 2024 година и с него на НИКМИ се позволява да строи многофамилна жилищна сграда с офис и гаражи.

За какво неизпълнено от общинарите съдебно решение става въпрос? То касае именно отстоянието за строеж в имота. Още преди над десетилетие Столичният общински съвет (СОС) одобрява такъв ПУП (подробен устройствен план), че отстоянието е 9 метра. Инж. Станчев оспорва пред съда, че по закон предвид характеристиките на ПУП-а отстоянието трябва да е поне 17,58 метра. Той печели делото – през 2015 година (влязло в сила на 24.02.2015). Но това спечелено дело сега не се взема предвид от властимащите в Район "Красно село".

"Срещнахме се с кмета на общината и главния архитект - те се държаха като представители на частния инвеститор, а не като защитници на публичния интерес и спазването на законите за което получават заплати", възмущава се инж. Станчев. Специално в сигнала си до СГП той пише следното за кметицата и главния архитект на "Красно село": "Длъжностните лица от Район "Красно село" са злоупотребили със служебното си положение, извършвайки серия от закононарушения, действия и бездействия, при извършването на административни процедури и издаването на административни актове, свързани с незаконосъобразното застрояване на горепосочения поземлен имот (в грубо нарушения на разпоредбите на ЗУТ и при съществено неспазване на предвидени разстояния/отстояния между съществуващите около въпросния незастроен имот сгради), и игнорирайки и осуетявайки изпълнението на влязло в сила съдебно решение, за да могат по този начин да увеличат стойността на горепосочения УПИ (урегулиран поземлен имот), от нищожна цена, до около 1,5 млн. лв. (...)".

И още от жалбата до прокуратурата: "Видно от визата за проектиране, въз основа на която е издадено разрешението за строеж, новопроектираната сграда е със сходни параметри на тази по отменения с решението на съда ПЗ" (план за застрояване).

Пред Actualno.com инж. Станчев потвърди, че е завел ново дело с подкрепата и на своите съседи – в АССГ (Административен съд София-град), както и че е готов да стигне до Съда в Страсбург, ако се наложи. Делото в АССГ е под номер 6672/2025, като все още не е насрочена дата за разглеждане. С делото се иска обявяване на нищожност на всички издадени книжа за строеж, а основанието е чл. 177 от АПК (Административно-процесуалния кодекс). В ал. 2 на този член пише следното: "Актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни. Всеки заинтересован може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я обяви".

Инж. Станчев очаква и отговори от ДНСК, от РДНСК София и прокуратурата - особено на въпроса на какво основание може да има скица-виза за проектиране. И още - Станчев поставя въпроса как са уведомени от общината собствениците на съседните имоти за проекта на НИКМИ и предстоящата му реализация?!

