Издигат паметник на дядо Добри в София

Паметник на дядо Добри - известния български дарител, помогнал за възстановяването и поддържането на много православни храмове, ще бъде издигнат в София.

В парк „Гео Милев“ в София ще бъде поставен паметник на дядо Добри. Това решиха днес съветниците от Столичния общински съвет (СОС).

Предложението беше одобрено с 36 гласа „за“. Паметникът ще бъде поставен в район Слатина като символ на доброто. Припомняме, че дядо Добри, който почина през 2018 г., беше наричан светецът от Байлово. През 2018 Българската православна църква (БПЦ) започва процес за канонизацията му. Патриарх Неофит дори неофициално го нарича “безсребреник“.

С друго решение, местният парламент даде зелена светлина и пред поставянето на бюст-паметни в Борисовата градина на Стоян Омарчевски. Инициативата на директора на Сатиричния театър Калин Сърменов бе подкрепена с мнозинство от 31 гласа от общинските съветници.

Припомняме, че Стоян Омарчевски е български политик от Българския земеделски народен съюз, министър на народното просвещение в правителството на Александър Стамболийски. Именно той въвежда задължителното основно образование.

През 1922 г. Стоян Омарчевски внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. От 1923 до 1945 г. това е общонационален празник. Традицията за неговото честване е възстановена през 1992 г.

