Антикорупционната комисия подхвана проверки и срещу Васил Терзиев

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е проверила Васил Терзиев за несъвместимост, но не е открила нарушения, във връзка с участието му като акционер във „В. И.“ АД, за периода от встъпването му в длъжност като кмет на Столична община до настоящия момент. Това се посочва в решение на комисията от 17 ноември т.г., публикувано на сайта на институцията.

Проверката е образувана по сигнал, който не е анонимен, и е постъпил на 4 юли т.г. Решението за започването ѝ е взето на 14 юли, пише БТА.

В сигнала се твърди, че Терзиев е положил клетва като кмет на 13 ноември 2023 г. и оттогава важи законовата забрана да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Посочва се обаче, че той продължава да е свързан с определено дружество и неговата дейност.

Според закона в едномесечен срок от полагането на клетвата, лице, което при избирането му за кмет, заема длъжност или осъществява дейност търговска дейност, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

При проверката КПК е изискала документи от Столична община. Извършени са служебно справки в Национална база данни „Население“ (НБД „Население“), Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и Общинска избирателна комисия Столична.

Установено е, че Васил Терзиев е изпълнил законовите изисквания и в едномесечния срок от полагането на клетва е предприел и приключил всички необходими действия относно осъществяването на търговска дейност.

Според проверката Васил Терзиев не е член на управителен и контролен орган на акционерното дружество. Също така участието му в Общото събрание, не може да се приеме за участие в управителен и контролен орган, доколкото Общото събрание на акционерното дружество не е върховен орган на управление, какъвто в случая се явява Съвета на директорите, посочват от КПК.

Отбелязва се също, че участието на физическо лице в акционерно дружество, в т. ч. придобиването, притежаването и продажбата на акции сами по себе си не представляват упражняване на търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Следователно участието на акционер в този вид капиталово търговско дружество е пасивно и изцяло имуществено, се допълва в мотивите. Допълва се, че Терзиев се явява единствено акционер в дружество.

„Не може да се направи обоснован извод за наличие на несъвместимост по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА по отношение на Васил Терзиев, в качеството му на кмет на Столична община за мандат 2023-2027 г. за периода от встъпването му в длъжност като такъв до настоящия момент, във връзка с участието му като акционер във „В. И.“ АД.“, се казва в решението на Комисията за противодействие на корупцията.

