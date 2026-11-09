Войната в Иран:

Нова авария в София: Жилищни блокове, училища, детска градина и Спешното отделение са без парно и топла вода

09 ноември 2026, 9:48 часа 987 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нова авария в София: Жилищни блокове, училища, детска градина и Спешното отделение са без парно и топла вода

Нова авария разгневи клиенти на "Топлофикация София". Без топлоподаване са десетки жилищни блокове, две училища, детска градина, социален център в няколко столични квартала, както и Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна", съобщават от "Топлофикация София".

Дружеството очаква услугата да бъде възстановена през днешния ден. Срокът обаче е ориентировъчен и може да се промени според напредъка на ремонтите.

Към момента няма официална информация дали прекъсването е затруднило работата на Спешното отделение и дали болницата използва друг източник на отопление.

Още: 4 години в чакане на мотиви: Рекордното забавяне по делото срещу бившия шеф на "Топлофикация"

Къде има проблеми

Най-много са засегнатите сгради в ж.к. "Красна поляна 1". Там без парно и топла вода са блокове 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А, 35Б и 132А, както и ул. "Одоровци" №44 и 28. СУ "Алеко Константинов".

В "Гоце Делчев" аварията засяга блокове от 243 до 251 включително, както и сгради по ул. "Деян Белишки": блокове от 1 до 6 и номера 40–42, 46, 52, 54, 56, 60 и 62.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Прекъсване има и на бул. "Тодор Каблешков" №22 и №24А. В "Гео Милев" без топлоподаване са ул. "Хемус" №10, ул. "Алеко Богориди" при блок 266 и ул. "Разлъка" №5. В "Слатина" е засегнат блок 24.

Още: Европа отдавна спаси парното си, а софийската "Топлофикация" още е в 70-те години

В "Младост 1" проблемът е при блокове 30 и 30А. Прекъсвания има и на бул. "Цариградско шосе" при блок 30 и на бул. "Г. М. Димитров" №16А. Без парно и топла вода са също 73. СУ "Владислав Граматик", детска градина №7 "Детелина" и Центърът за социална рехабилитация "Благовещение".

Източник: БГНЕС

Новите аварии идват след дни, в които хиляди столичани от "Младост", "Дружба" и други квартали останаха без парно и топла вода заради повреди и ремонти по мрежата, предаде БНР.

Ръководството на "Топлофикация София" ще бъде изслушано в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет на 11 ноември. Засега очакванията са общинските съветници да обсъдят извършените ремонти, забавянията при отстраняването на авариите, сроковете за възстановяване на услугата и компенсациите за засегнатите потребители.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Топлофикация парно Топлофикация София топла вода
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес