Нова авария в София: Жилищни блокове, училища, детска градина и Спешното отделение са без парно и топла вода

Нова авария разгневи клиенти на "Топлофикация София". Без топлоподаване са десетки жилищни блокове, две училища, детска градина, социален център в няколко столични квартала, както и Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна", съобщават от "Топлофикация София".

Дружеството очаква услугата да бъде възстановена през днешния ден. Срокът обаче е ориентировъчен и може да се промени според напредъка на ремонтите.

Към момента няма официална информация дали прекъсването е затруднило работата на Спешното отделение и дали болницата използва друг източник на отопление.

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Къде има проблеми

Най-много са засегнатите сгради в ж.к. "Красна поляна 1". Там без парно и топла вода са блокове 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А, 35Б и 132А, както и ул. "Одоровци" №44 и 28. СУ "Алеко Константинов".

В "Гоце Делчев" аварията засяга блокове от 243 до 251 включително, както и сгради по ул. "Деян Белишки": блокове от 1 до 6 и номера 40–42, 46, 52, 54, 56, 60 и 62.

Прекъсване има и на бул. "Тодор Каблешков" №22 и №24А. В "Гео Милев" без топлоподаване са ул. "Хемус" №10, ул. "Алеко Богориди" при блок 266 и ул. "Разлъка" №5. В "Слатина" е засегнат блок 24.

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В "Младост 1" проблемът е при блокове 30 и 30А. Прекъсвания има и на бул. "Цариградско шосе" при блок 30 и на бул. "Г. М. Димитров" №16А. Без парно и топла вода са също 73. СУ "Владислав Граматик", детска градина №7 "Детелина" и Центърът за социална рехабилитация "Благовещение".

Източник: БГНЕС

Новите аварии идват след дни, в които хиляди столичани от "Младост", "Дружба" и други квартали останаха без парно и топла вода заради повреди и ремонти по мрежата, предаде БНР.

Ръководството на "Топлофикация София" ще бъде изслушано в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет на 11 ноември. Засега очакванията са общинските съветници да обсъдят извършените ремонти, забавянията при отстраняването на авариите, сроковете за възстановяване на услугата и компенсациите за засегнатите потребители.