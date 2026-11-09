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Нови четири квартала в София са без парно и топла вода

09 ноември 2026, 15:06 часа 829 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нови четири квартала в София са без парно и топла вода

Нови аварии оставиха без парно и топла вода няколко столични квартала. На студено ще са части от "Дружба 1", "Мусагеница", "Левски Г" и "Изток", става ясно от сайта на "Топлофикация София". ОЩЕ: Нова авария в София: Жилищни блокове, училища, детска градина и Спешното отделение са без парно и топла вода

В "Дружба 1“ от 11:40 часа на 9 ноември е прекъснато подаването на топла вода към блокове 100, 101 и 129. Според предварителния график на дружеството аварията трябва да бъде отстранена до 13 ноември.

В квартал „Изток“ са засегнати хотел „Четири сезона“, няколко адреса на улица 131 и сградите на булевард „Г. М. Димитров“ №26 и 32. Очакванията са услугата да бъде възстановена на 11 ноември.

В „Мусагеница“ без топлоподаване са блокове 86Б, 87, 88, 88А, 107, 108, 109 и 111, както и училище „Иван Апостолов“.

В „Левски Г“ аварията засяга блок 9, като прогнозната дата за възстановяване е 10 ноември.

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Сред засегнатите райони са „Красна поляна 1“, „Гео Милев“, „Слатина“, „Младост 1“ и „Гоце Делчев“.

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Авария парно Топла вода Топлофикация София
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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