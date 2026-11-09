Метро с още 8 нови влака: Подменят над половината руски композиции

Софийското метро е напът да претърпи най-сериозната си технологична модернизация от години. "Метрополитен" е сключил анекс към договора с чешкия консорциум Skoda Transportation и Skoda Vagonka за доставката на допълнителни 8 композиции. С тази стъпка общият брой на новите чешки влакове за линии 1, 2 и 4 достига 24, съобщи общинският съветник Симеон Ставрев. "Анексът е официално публикуван в системата за обществени поръчки на 4 ноември, след като „Метрополитен“ се възползва от предвидената в основния договор опция за разширяване на поръчката", добави той."

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Общо 24 нови композиции

Обновяването на подвижния състав по основните линии на софийското метро преминава през три ключови етапа:

Първият пакет (8 влака) : Поръчан през юли 2023 г. за около 65–70 млн. евро. Първите четири композиции тръгнаха с пътници на 26 май 2026 г., а от лятото на същата година и осемте вече возят софиянци по линии 1, 2 и 4.

: Поръчан през юли 2023 г. за около 65–70 млн. евро. Първите четири композиции тръгнаха с пътници на 26 май 2026 г., а от лятото на същата година и осемте вече возят софиянци по линии 1, 2 и 4. Вторият пакет (8 влака) : Заложен по нов договор от 23 декември 2025 г. на стойност 71,25 млн. евро (по 8,91 млн. евро за влак), в който беше включена и опцията за последващо разширяване.

: Заложен по нов договор от 23 декември 2025 г. на стойност 71,25 млн. евро (по 8,91 млн. евро за влак), в който беше включена и опцията за последващо разширяване. Третият пакет (8 влака): На 12 октомври 2026 г. „Метрополитен“ задейства опцията, а анексът бе подписан на 27 октомври. Цената на тази последна партида е 76,86 млн. евро без ДДС (по 9,61 млн. евро на влак).

Разликата от 5,6 млн. евро в цената на последните 8 композиции се дължи на записаната в договора индексация — 55% от ръста на цените на производител и 45% от инфлацията по данни на НСИ за периода декември 2025 – август 2026 г. Цената вече е окончателна и няма да претърпява повече преизчисления, с което целият договор от 2025 г. достига 148,1 млн. евро.

Срокът за изработка и доставка на последните 8 композиции е 24 месеца от възлагането, което означава, че те трябва да пристигнат в София най-късно до есента на 2028 г.

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В момента по линии 1, 2 и 4 се движат общо 52 руски влака — 40 от модела „Русич“ (доставени в периода 2005–2013 г.) и 12 по-стари композиции от серията 81-717, произведени още през далечните 1989–1990 г. Когато всички 24 нови състава от Чехия пристигнат напълно, повече от половината от сегашния руски парк ще може да бъде официално заменен.

Освен модерната си визия, новите влакове Skoda предлагат значително по-висок комфорт за пътниците — те са по-тихи, оборудвани са с модерна климатична система и са драстично по-икономични, тъй като регенерират и връщат електрическа енергия обратно в мрежата при всяко спиране.