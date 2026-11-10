Кино "Влайкова", Боянската църква и "Китайската стена" са сред избраните в кампанията "Символът на квартала"

Кино, читалище, жилищен блок, стадион, парк и сгради от културното ни наследство станаха част от "Символът на квартала" - двугодишна кампания на #soSofia, която търси местата от значение за кварталата идентичност и общност в различни части на София. Представянето на новите символи на 8 столични квартала включи в разговор по темата Трайчо Трайков – кмет на район "Средец", Антон Пенев – директор на Visit Sofia, Дончо Христев – директор на дирекция "Култура", Виктор Топалов от "Бохемска София" и екипът на #soSofia.

Участниците в събитието обсъдиха връзката между градското наследство и съвременния живот и значението на усещането за принадлежност към квартала за софиянци. Домакин на събитието беше кино "Влайкова" – избрано за символ на "Яворов" и "Иван Асен II", което през 2026 г. отбелязва 100 години история.

Досега в дигиталната кампания се включиха над 30 000 софиянци, които гласуваха за 60 символа от 20 столични квартала. Сред тазгодишните финалисти беше отличено кино "Влайкова" като символ на кв. "Яворов" и ул. "Иван Асен II", а в Бояна – едноименната църква, част от световното културно наследство на UNESCO. Жителите на Слатина избраха читалище "Светлина – 1921", а в Зона Б-5 блок 14, по-известен като "Китайската стена", надделя с малко повече гласове пред парк "Възраждане". В кв. "Изток" символ стана Лесопаркът и горната част на Борисовата градина, в "Орландовци" – бившата софийска кланица, позната като Месокомбинат "Родопа", а в Красна поляна – стадион "Септември". В Студентски град победител е университетският комплекс след една от най-оспорваните надпревари, в която разликите между финалистите бяха само няколко процентни пункта.

Изборът показва колко различни места могат да бъдат важни за хората – от културни средища и исторически паметници до паркове, жилищна архитектура и следи от индустриалното минало на града. Наблюдава се и тенденцията в по-голямо припознаване на архитектурното наследство, чрез емблематични жилищни и институционални сгради. В рамките на кампанията дискусиите се развиха в близо 50 квартални Facebook групи, а гражданите изпратиха над 300 предложения, лични спомени, архивни фотографии и истории.

За първи път всички 60 символа на 20 столични квартала, резултат от двугодишната кампания на онлайн платформата, са събрани в обща пътуваща изложба. Фотографиите на Иван Шишиев ("Етюд-и-те на София") и Калина Стаменова, допълнени от историческите разкази на Виктор Топалов от "Бохемска София", разкриват познати и по-малко известни места отвъд туристическия център. Новите символи са включени и в печатна туристическа карта с алтернативни маршрути извън централни части на града, създадена в партньорство с VisitSofia, както и в серия сувенири – магнит-книжка и керамични чаши. Най-малките жители на столицата ще могат да опознават града с образователна книжка за оцветяване с авторски илюстрации на символите от Филипина Стаменкова.

С финалната изложба и новите издания #soSofia завършва двугодишно проучване, но оставя историите достъпни за всички на https://sosofia.com/kvartali/. Инициативата "Символът на квартала" е опит да съхраним част от паметта на София, която не се пази само в архивите, а и в разговорите между съседи, семейните албуми и местата, към които хората продължават да се връщат. Кампанията се реализира с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Столична община.

Кварталните символи стават част и от препоръките на първия местен AI гид на столицата, който събира под бранда #soSofia локалните знания за над 1500 градски обекта и информация за всички събития в града. Всеки може да се регистрира на www.sosofia.com, и ще преоткрие града според собствените си интереси.