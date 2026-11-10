Край на едрите боклуци до контейнерите: София прави специални площадки за тях

Столичната община обмисля да забрани изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери за смет. Това обяви заместник-кметът по екология Николай Неделков пред журналисти в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), където заедно с кмета на София Васил Терзиев и директорът на СПТО Юлиан Даскалов представиха постигнатите резултати, напредъка по развитието и техническото обновяване на завода, както и плановете за развитие на предприятието.

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Неделков информира и че подготвя доклад до Столичния общински съвет (СОС) за обособяването на специални площадки за предаване на безвъзмездно на едрогабаритни отпадъци. Вече има подадени документи в Регионалната инспекция по околната среда и водите за четири площадки в три района на столицата - по една във "Витоша", "Люлин" и две във "Връбница". Неделков изрази надежда площадките да бъдат направени до края на лятото или началото на 2027 г., както и останалите районни кметове да заявят желание за подобни инициативи.

Предстои и изграждането на инсталация за едрогабаритни отпадъци, където отпадъците, годни за повторна употреба да бъдат обработвани и впоследствие изпращани към депо, което ще улесни работата и на двете дружества – „Софекострой“ и „Софинвест“.

Разглеждат се възможностите за подаване на заявки по телефон или имейл за предаване на едрогабаритни отпадъци, които ще бъдат обработвани и одобрявани от районните инспекторати. На съответния адрес ще бъде изпращан камион, който да ги събере. Той поясни, че тази практика вече е въведена в няколко областни града в страната и може да бъде приложена и в София. "За хората, които искат да се възползват от общинските услуги, разглеждаме възможността „Софекострой“ да извършва тази дейност срещу заплащане, конкурентно на цените на частните фирми. Така средствата ще остават в общинското дружество", аргументира се Неделков.

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Той информира още, че предстои през 2027 г. инициативата „Магатафест“ за събиране на едрогабаритни отпадъци от граждани, да се прави почти всеки уикенд. Според изчисленията на Общината всеки административен район в София ще има между шест и седем издания годишно като целта е хората да могат безвъзмездно да предават едрогабаритните си отпадъци, излезли от употреба гуми, отпадъци от опаковки, текстил и други.