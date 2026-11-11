Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Пуснаха за движение платното на магистрала "Тракия" в посока София

11 ноември 2026, 0:28 часа 791 прочитания 0 коментара
Снимка: ИПБ
Пуснаха за движение платното на магистрала "Тракия" в посока София

Платното от магистрала "Тракия" в посока София вече е пуснато за движение. Измито е и е обезопасено, съобщиха за bTV от МВР. В късния следобед започна преместването на автомобилите.

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Колоната беше дълга над 300 метра. Много екипи на пожарната и пътна помощ пристигат на място, за да се опитат да отпушат магистрала „Тракия“. Предстои да бъде освободено и платното в посока Бургас.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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