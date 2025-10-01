Богата спортна програма очаква старозагорци за празника на града

Разнообразна спортна програма очаква всички жители и гости на Стара Загора по повод предстоящия празник на града – 5 октомври. Над 20 спортни събития са включени в празничния календар и ще се проведат с подкрепата на Община Стара Загора.

„Чрез усърдна подготовка и ангажираност към организирането на спортни събития, се стремим не само да насърчим интереса към различните видове спорт, но и да дадем възможност на спортисти от всички възрасти да се включат активно в празничната спортна програма на Община Стара Загора“, сподели Началникът на отдел „Спортни дейности“ г-н Петко Крумов.