Зам.-кметът Светослав Колев към абсолвенти в Стара Загора: Истинският изпит започва с хората, на които ще вдъхнете доверие и надежда

14 ноември 2025, 19:40 часа 309 прочитания 0 коментара
На тържествена церемония днес в Културен център – Стара Загора, абсолвентите на Медицинския колеж при Тракийски университет  направиха първата стъпка в своя професионален път - момент, изпълнен с гордост, емоция и надежда. С полагане на клетва те обещаха да посветят знанията и уменията си на хората, които ще срещнат в своята практика.

Випуск 2025, със среден успех 5.06, завърши с общо 90 висококвалифицирани здравни специалисти от шест специалности: „Рехабилитатор“ ,„Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Медицински оптик“, „Медицински козметик“ и „Протезист, ортезист и ортопедист“.

Официален гост на церемонията бе зам.-кметът Светослав Колев с ресор „Финанси, бюджет и икономика“, който поздрави абсолвентите и от името на кмета Живко Тодоров.

„Най-трудният ви изпит предстои – с хората, които се нуждаят от вас и на които ще вдъхнете доверие и надежда. За да успеете, ще трябва да се докажете. Сигурен съм, че ще се справите“, каза зам.-кметът Светослав Колев към абсолвентите. В словото си зам.-кметът изрази благодарност за труда, постоянството и отдадеността, които студентите са вложили през всички години на обучение.

„Стара Загора е вашата отправна точка в професионалното ви развитие. Където и да отидете, не забравяйте този град - вашия пристан, към който винаги можете да се връщате. На добър час!“, пожела той.

Зам.-кметът Колев лично връчи дипломата на отличничката Ралица Петрова от специалност „Рехабилитатор“ с успех 5.80. Той й поднесе цветя и изданията на „Известните лица на Стара Загора“, като й пожела успешна професионална реализация и вдъхновение по пътя на знанието.

Ректорът на Тракийския университет проф. Мирослав Карабалиев отбеляза, че „всяка професия е важна, различна по своята същност, но еднакво ценна за здравето и качеството на живот на хората“.

„Грижата за човека започва с уважението, преминава през компетентността и завършва с добротата и човечността“, добави той.

Доц. Павлина Тенева, директор на Медицинския колеж, изрази гордост от високите академични постижения на абсолвентите – 20 от тях завършват с отличие. „Вашите знания и умения са необходими на здравната ни система. Вярвам, че ще оставите следа, където и да сте“, обърна се тя към завършващите.

Сред гостите бяха заместник-областният управител Левент Палов, ректорското и деканското ръководство на университета, преподаватели, представители на фармацевтичния сектор, родители и приятели – всички свидетели на един незабравим момент, който бележи началото на нови професионални хоризонти за младите и амбициозни здравни специалисти.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Стара Загора Живко Тодоров медицински колеж Община Стара Загора
