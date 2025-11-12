Зам.-кмет на Стара Загора се обяви против агресията

Любопитно:

12 ноември 2025, 19:26 часа 374 прочитания 0 коментара
Заместник-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова откри днес форума „Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, който се провежда в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на местната администрация. Инициативата се реализира с подкрепата на Община Стара Загора, а дискусията е част от националната кампания „Киберзащитници“, създадена и организирана от Българската академия за сигурност в лицето на израелския експерт по детска киберсигурност и председател на Академията проф. Владимир Бронфенбренер.

Пред присъстващите зам.-кметът Чакърова призова за обединени усилия между институции, родители, училищни директори, психолози и педагогически съветници за справяне с нарастващия проблем на онлайн насилието.

„В Община Стара Загора сме безкомпромисни към всякакви прояви на агресия. Т.нар. „скрито насилие“ е една от най-сериозните заплахи на нашето съвремие и огромно предизвикателство пред подрастващите. Важно е децата да развиват критично и аналитично мислене, да се научат да разпознават фалшивите новини и заплахите онлайн. Само с общи усилия можем да предотвратим кибертормоза“, заяви зам.-кметът Чакърова.

Медиен партньор на събитието е вестник „Стандарт“, който всяка седмица публикува практически съвети към деца и родители, за да разпознават какви опасности се крият в онлайн пространството и да реагират правилно.

„За четири години над 190 000 деца са били предпазени от различни форми на онлайн насилие“, сподели Славка Бозукова, издател и главен редактор на в. „Стандарт“. Тя очерта четири ключови направления в борбата срещу онлайн тормоза над ученици – образователни програми, промяна в законодателството (НК и НПК), институционален диалог и популяризиране на мерките и кампанията.

„По света, включително и в България, борбата с кибертормоза се превръща във водещ приоритет за институциите. Макар през последните години процентът на пострадалите деца да е леко намалял, статистиката остава тревожна – едно от всеки три деца става жертва на тормоз в интернет“, обяви проф. Владимир Бронфенбренер.

Форумът събра представители на местната власт, институции и неправителствени организации, обединени от общата кауза – защита на децата в дигиталната среда.

Сред предложенията, направени по време на обсъжданията, бяха: промени в законодателството, създаване на дигитална култура и прилагане на интерактивни уроци в училище, организиране на обучения за родители с участието на психолози, както и изработване на държавна политика за подкрепа на семейството в контекста на дигиталната безопасност.

В зала „П.Р. Славейков“ предстои и дискусия с ученици и учители, фокусирана върху популяризирането и съхраняването на културно-историческото и природно наследство на България. Събитието е пето поред и се реализира в партньорство между Министерството на образованието и науката (МОН) и Сдружение „Общество културно наследство“ с председател Славка Бозукова – издател и главен редактор на в. „Стандарт“.

