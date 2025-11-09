Община Стара Загора помага на семейство, чиято къща изгоря при пожар

Община Стара Загора се отзова веднага, за да обезпечи спешните нужди на семейство Андонови, чиято къща в с. Горно Ботево бе напълно унищожена от пожар. Сигнал за инцидента е подаден на секретаря Николай Диков, информация за тежката ситуация, в която са попаднали хората - четирима възрастни и дете на 12 г., е предоставена и на зам.-кмета с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева.

„Реагирахме бързо, за да осигурим преките и неотложни потребности на хората. Имахме готовност да ги настаним в общинско жилище, но семейството отказа, тъй като са им предоставили друг вариант в селото“, информира г-жа Делчева.

Кметът на с. Горно Ботево Петко Петков вчера показа на място, че хората вече обитават къща съвсем близо до техния изгорял дом, дадена на тяхно разположение от местния арендатор на земеделски земи.

„Свързахма се с БЧК в Стара Загора, които проявиха съпричастност мигновено“, огласи още зам.-кметът Павлина Делчева. Червенокръстците от хуманитарната организация подготвиха няколко кашона с материали за незабавно подпомагане, които са пълни с дрехи, храна и постелъчни комплекти. Кашоните бяха предадени от Стефка Абаджиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК в Стара Загора, за да бъдат превозени от служители на Община Стара Загора до с. Горно Ботево.

Съдържат основни хранителни продукти, завивки, одеяла, възглавници, хавлии, бельо, продукти за лична хигиена, шапки, якета, ръкавици и ботуши, посочи г-жа Абаджиева.

Кметът на Горно Ботево Петко Петков придружи екипа на Община Стара Загора до къщата, в която са настанени двама от пострадалото семейство. Там ще живеят засега майка и син, другите трима, сред които е и детето, са в Стара Загора.

В следващите дни предстои ново дарение от дрехи и продукти от Хранителната банка, което отново ще се осъществи с посредничеството на Община Стара Загора.

Ще им окажем съдействие и за бързо издаване на нови документи за самоличност, обяви още зам.-кметът Павлина Делчева. Тя е поела ангажимент и да се свърже със структурата на „Социално подпомагане“ в Стара Загора, за да получи семейство Андонови еднократната помощ, която им се полага заради инцидента.

На заседание на Общинския съвет на Стара Загора ще бъде внесено и предложение за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ. Предложението ще бъде подготвено чрез Постоянната комисия по социална политика.