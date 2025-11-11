СКХГ "Берое" е сред най-добрите клубове по художествена гимнастика в България

Спортен клуб по художествена гимнастика „Берое“ – Стара Загора представи града в Държавното клубно първенство 2025 г., категория „Елит“, проведено през изминалия уикенд в зала „София“. В крайното класиране сред дванадесетте най-добри клуба в страната, старозагорският тим зае седмо място в крайното подреждане. СКХГ„Берое“ беше единственият представител на Стара Загора в елитната надпревара.

Първенството обхвана участие на клубове от всички възрастови групи и шестте уреда в художествената гимнастика. Сред състезаващите се бяха водещи отбори от страната, сред които „Левски Илиана“, „Левски“, „София Спорт 2017“, „Чар ДКС“, „Локомотив“, „Левски Плюс“, „Велбъжд“, „Нюанс НСА“, „Теа Денс“, „Тракия“ и „Левски Триадица“.

Отборът на СКХГ „Берое“ затвърди позицията си сред водещите школи в България, като постигнатият резултат е плод на последователна работа и подготовка през целия спортен сезон.