Засаждат нови 13 000 фиданки в Стара Загора

Нови 13 хиляди фиданки от вида атласки кедър ще бъдат засадени на 65 декара площ в местността „Седми километър“ край Стара Загора. Това е поредно потвърждение, че на мястото на опожарените терени ще има само гора. Вече е определена датата - 22 ноември 2025 г., събота, от 10.00 часа в местността „Седми километър“. Промяна ще настъпи само при неблагоприятни метеорологични условия.

Ръководството на Община Стара Загора призовава хората отново да участват в екологичната инициатива, както вече стана традиция. „Заедно можем и трябва да пазим града си и зеленото му богатство - то е живот“, е апелът към съгражданите ни.

Припомняме, че Община Стара Загора спечели националния конкурс на Нестле България „Залесяваме Активно 2025“. С 3-годишен план за устойчиво залесяване на тези 65 декара горски терени в местността „Седми километър“. Грантът, предназначен за реализацията на проекта, е в размер на 60 хил. лева.

Красивото иглолистно дърво атласки кедър е избрано за залесяването заради неговата декоративна стойност, устойчивост на суша и способност да расте в различни типове почви. То има още две съществени предимства: не се напада от вредителя борова процесионка, тя не може да живее в него, а другият фактор за избора му е, че той е значително по-устойчив при пожар от черния бор.

Антон Иванов
