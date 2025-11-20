Студио Actualno:

Не пести думи: Мартин от "Ергенът" с безпощадно изказване за Анна-Шермин

20 ноември 2025, 22:27 часа 0 коментара
"Страхотен ден за България", тези думи най-коментираният участник в "Ергенът" 4 - Мартин Николов, извика на видео, което публикува в социалните мрежи, след като най-скандалната  дама си тръгна от "Ергенът: Любов в рая". Припомняме, че решението ѝ да не приеме розата на бизнесмена Красимир стана причина за празнуване във вилата на риалити формата. Изглежда, че радостен от това е бил и Елвиса, който за пореден път не спести мнението си относно шоуто. "Ергенът коментира доволен от събитията…", пише Мартин в Instagram. Той подчерта, че "се е случило чудо", визирайки отпадането на Шермин.

Снимка: Ергенът: Любов в рая/Facebook

Истината през чувството за хумор

Този път Мартин беше безпощаден, а острите му коментари към Анна-Шермин запалиха дискусия в коментарите към поста му в Instagram. 

"Най-хубавото нещо ще е, ако може да не я викат никъде. Пълна изолация. Жалко, че няма да се случи... Ще ѝ чуем наизустената версия как работи и нищо от това не е вярно... Има бизнеси, колко е интелигентна."

Мартин коментира и останалите скандални събития от изминалите епизоди, а последователите му отбелязаха, че искрено се забавляват с разсъжденията му. "Хем са забавни и хумористични, хем казват самата истина", пише един от феновете му. 

Припомняме, че след финала на най-необикновения сезон на "Ергенът" Мартин за дълго остана сам, но няколко месеца по-късно той и бившата му половинка Йоана решиха да си простят, като си дадат още един шанс за романтична връзка.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Мартин Николов Ергенът: Любов в рая Анна-Шермин
