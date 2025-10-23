Живко Тодоров: Заедно с Тракийския университет работим за доброто бъдеще на Стара Загора

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров проведе опознавателна работна среща с новото ръководство на Тракийски университет. Срещата се състоя в сградата на местната администрация. В срещата участваха всички заместник-кметове на Община Стара Загора – Надежда Чакърова, Павлина Делчева, арх. Мартин Паскалев, Милена Желева, Радостин Танев и Светослав Колев.

От страна на висшето учебно заведение участие взеха ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев и част от новия управленски екип: проф. д.н. Николай Цанков – зам.-ректор по качество, акредитация и следдипломна квалификация, доц. д-р Цветослав Койнарски – зам.-ректор по учебна дейност, проф. д-р Галина Николова – зам.-ректор по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р инж. Димитър Георгиев – помощник-ректор и главният секретар Емилия Благоева.

„Тракийският университет играе водеща роля в подготовката на младите хора и създаването на перспективи за тяхната професионална реализация. Неговата мисия – да образова, да развива и да дава увереност в бъдещето – е от ключово значение за развитието на нашия град“, подчерта кметът Тодоров в началото на срещата.

Той изрази увереност, че с новата енергия в ръководството на университета могат да бъдат постигнати още по-добри резултати. По думите му, работейки заедно, Общината и университетът могат да предложат по-добро бъдеще за града. Кметът акцентира върху необходимостта от „модерна и гъвкава политика в образованието, която не просто „произвежда“ кадри, а подготвя млади хора с познания и умения, релевантни за пазара на труда.

„Имаме обща визия за развитие. Работим не само за задържане на младите кадри, но и за привличане на такива от други градове. Фокусирани сме върху развитието на програми, тясно свързани с бизнеса и новите технологии“, заяви ректорът проф. дбф Мирослав Карабалиев.

По време на срещата бяха обсъдени и конкретни инфраструктурни въпроси – състоянието на пътната мрежа, необходимостта от оптимизация на част от автобусните линии, поставяне на допълнителни контейнери за отпадъци. Кметът информира, че до края на 2027 г. е планирано изграждането на велоалея до университета, както и подобрения в осветлението и благоустройството на района около университета.

„Убеден съм, че чрез добро партньорство между Общината и университета можем да създадем по-добро бъдеще за младите хора и да превърнем Стара Загора в още по-привлекателно място за живеене, учене и работа“, подчерта кметът Живко Тодоров в края на срещата.