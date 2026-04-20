Качеството на въздуха в Стара Загора остава стабилно

Качеството на атмосферния въздух в гр. Стара Загора се следи чрез Автоматичната измервателна станция „Зелен клин” – представителен градски фонов пункт за мониторинг. Пунктът за мониторинг предоставя данни за измерените нива на следните замърсителите: серен диоксид, азотен диоксид, озон, фини прахови частици, сероводород, метанови и неметанови въглеводороди, които в реално време постъпват в РИОСВ – Стара Загора.

Съгласно Наредба 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен оксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, допустимият брой превишения по показател фини прахови частици в рамките на 1 календарна година е 35 броя. За периода от 13.04.2026 г. до 19.04.2026 г. не са регистрирани превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3 по показател фини прахови частици /ФПЧ10/. Не са отчетени превишения и по останалите контролирани показатели. Данните са достъпни и на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда гр. София.