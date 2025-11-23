Живко Тодоров е радостен, че е кмет на хора със самосъзнание

Изненадах се приятно от присъствието на толкова много старозагорци, дошли с децата си, за да участват в общата ни грижа за възстановяването на гората, посочи пред медиите днес Живко Тодоров. Кметът на Община Стара Загора поведе стотиците доброволци, отзовали се на призива му да се включат в общото дело за залесяването на терен от 65 декара общинска горска територия. Площите са част от опожарените през юли 2024 г. около 760 декара в местността „Седми километър“.

„Над 100 декара гори са вече залесени, а днес към тях ще се прибавят още 65 декара с атласки кедър. Прекрасно е, че хората участват със своя ентусиазъм и с желанието си да помогнат за възстановяването на тази гора, в Стара Загора има гражданско общество. Радвам се, че съм кмет на град от хора със самосъзнание!“, изтъкна пред медиите кметът.

„Впечатлен съм, че много от родителите тук водят децата си за ръчичка. Така от малки у тях се подхранва убеждението, че трябва да се грижим за природата, тя е на всички. От зеленината се възползваме всички“, припомни още градоначалникът.

В отговор на журналистически въпрос, Живко Тодоров коментира спекулациите, че в местността „Седми километър“ тайно се издигат нови къщи. „Тук не е била изсичана гора заради строителство. Там, където горя, няма да се допусне никакво строителство!“, гарантира твърдо той. И припомни, че по Общия устройствен план на Стара Загора тези територии са гора, която няма да се застроява.

„Спекулациите за строежи и за поставяне на соларни паркове ще се разсеят във времето, активизират се предизборно и някои партии се изкушават да се заиграят с тях“, заключи по темата Живко Тодоров. И благодари на директора на Държавно горско стопанство инж. Иван Чергеланов за прекрасната комуникация и съдействие при залесяването.

„Заедно работим трайно и продължително, за да бъдат възвърнати горите. Виждате, че това вече се случва над Дъбрава и около Дълбоки, където горя преди 20 години. Даваме всичко от себе си, за да оставим на следващите поколения гора, а не голи хълмове“, обобщи темата Живко Тодоров.

Около 15-20 години ще бъдат необходими, за да добие реалния облик на гора това място, прецени инж. Чергеланов. „През пролетта и лятото на следващата година ще подготвим територия от около нови 500 декара и се надявам през есента на 2026 г. и пролетта на 2027 г. да залесим цялата изгоряла площ“, прогнозира директорът на ДГС. „Изцяло сме солидарни с политиката на общината да оставим за следващите поколения още горски масиви с атласки кедър“, изрично подчерта инж. Чергеланов.

Пред медиите той отново припомни предимствата, заради които е предпочетено величественото иглолистно дърво с гъста синьо-зелена корона: то е сухоустойчиво, светлолюбиво, по-пожароустойчиво, не се напада от вредителя борова процесионка. „Прихващането му на залесените дотук площи е от 80%, което е отличен резултат и сочи, че сме избрали подходящия дървесен вид“, мотивира се инж. Чергеланов.

Залесяването днес се реализира благодарение на спечеления от Отдел „Екология, озеленяване и гори“ национален конкурс на Нестле България „Залесяваме Активно 2025“. Тригодишният проект предвижда залесяването на 65 декара опожарени горски терени, а грантът, предназначен за реализацията на проекта, е в размер на 60 хил. лева.

В общоградското залесяване днес се включиха още зам.-кметовете Радостин Танев, арх. Мартин Паскалев, Светослав Колев и Надежда Чакърова, секретарят Николай Диков, главният архитект Николай Василев, зам.-председателят на Общинския съвет Антон Тонев, началници на отдели в общинска администрация, десетки редови служители. Със своя труд участваха още зам.-областните управители Левент Палов и Петко Карагитлиев, ректорът на Тракийския университет проф. дбф Мирослав Карабалиев, старозагорските депутати Шендоан Халит и Халил Летифов, кметът на с. Калитиново Иван Костадинов, общинският съветник Стефан Анков и много други.

Какво е демокрация и гражданско общество днес видяха на практика и 20 младежи от Полша и Румъния, които също дойдоха, за да залесяват. Младите хора, на възраст между 16 и 30 години, са от няколко дни в Стара Загора по програма Еразъм плюс за младежки обмен и когато узнали за екоинициативата се впуснали да се включат с огромен ентусиазъм. Те си поговориха с кмета Живко Тодоров и се снимаха за спомен с него, споделяйки чудесните си впечатления от града ни и посетените музеи.

Най-малките старозагорци демонстрираха най-силно въодушевление. Със сигурност ще се хване, ще я полея с моята водичка, каза 5-годишният Алекс и позира с фиданка в ръка. Още много млади хора се пръснаха сред редовете. Запитаните разказаха, че им се случва за първи път, но пак ще дойдат, защото ценят зеленото богатство на града ни. По-добре да оставим на децата ни дървета, отколкото нагорещен през лятото бетон, каза млад мъж, но отказа да се представи с мотива: тук съм да помогна, не да се изтъквам.