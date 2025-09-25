Кукленият театър събира подписи в подкрепа на Център за куклено изкуство в Стара Загора

Старозагорският куклен театър започна събирането на подписи в подкрепа изграждането на Център за експериментално куклено изкуство към театъра. В рамките на няколко часа петицията събра над 200 подписа на хартия. Акцията ще продължи през всички дни на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“. Ще бъде качена и на онлайн платформата за петиции. Държавен куклен театър – Стара Загора винаги е бил МЯСТОТО, където въображението се превръща в реалност.

Създаването на Център за експериментално куклено изкуство е проект, зад който стоят над три години неуморен труд, международно признание и огромен интерес от творците в България. Това пространство ще бъде катализатор не само за куклен театър, а и за всички сценични форми, музика, танц, визуални изкуства, изложби, обучения и срещи на общността. Значението му далеч надхвърля местния контекст и тежи на национално равнище.

След провеждане на международен архитектурен конкурс, с участието на 98 проекта, от 30 различни държави, е избран идеен проект за визията на новата сграда. Следващата крачка е работното проектиране, за което е подписан договор с архитектурното бюро. Предвиденото финансиране трябва да бъде осигурено и реализацията на договора да стартира най-късно до януари 2026г., за да се запази законовото основание. Обратното, би било не просто загуба на архитектурен проект, а загуба на доверие, послание и постижения. Културата не може да чака. Не и когато вече е събудила толкова много надежди!

С тази петиция, ние — артисти, културни дейци, зрители, граждани и мечтатели, изразяваме своята подкрепа за реализирането на Центъра и призоваваме Министерство на културата да отпусне своевременно необходимите средства. Вярваме, че когато държавата подкрепя културата, тя подкрепя и своето лице пред света!

Да дадем сцена на бъдещето!