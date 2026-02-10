Министърът на образованието и зам.-кметът на Стара Загора Надежда Чакърова посетиха обновени училища и градини

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова посетиха редица обновени училища, детски градини и образователни центрове в Стара Загора. Посещенията са част от изпълнението на програмите на Министерството на образованието и науката и активната политика на общината за създаване на съвременна, приобщаваща и подкрепяща образователна среда.

В най-новата детска градина в града - Детска градина № 9 „Липа“, министър Вълчев и зам.-кметът Чакърова се срещнаха с децата и екипа. Министърът разговаря с децата дали им харесва в градината, какво обичат да правят и кой играе футбол. От педагогическия екип беше подчертано, че и момичетата проявяват голям интерес към футбола, което показва насърчаване на равнопоставеността още в най-ранна възраст.

Децата от IV група поздравиха гостите с песен, а в I група беше проведен открит урок по повод Деня на пчеларя - Св. Харалампий, със специално подготвен тематичен и фото кът, които допринасят за ученето чрез преживяване.

Особен акцент беше поставен върху ресурсната стая и сензорните пространства в детската градина. Разгледан беше ресурсният кабинет, който е изключително необходим за работата с деца със специални образователни потребности. От екипа беше споделено, че пространството е много харесвано не само от децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа, но и от останалите, които с желание участват в заниманията там.

Разгледана беше и сензорната стая, която подпомага емоционалното развитие, концентрацията и спокойствието на децата.

Физкултурният салон впечатлява с иновативна настилка, оформена като мини град с улична мрежа, пешеходни пътеки и пътни знаци, която позволява обучение по безопасно движение, каране на колело и ориентиране в реална среда.

Детска градина № 9 „Липа“ е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. на Министерството на образованието и науката. Стойността на проекта е малко над 2,2 млн. лева, като 2 млн. лева са осигурени по програмата на МОН. Детското заведение е за четири дневни групи (88 деца) с 20 души персонал, с четири самостоятелни детски площадки, включително съоръжения за деца в неравностойно положение.

В ПГ по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ беше посетено новото ученическо общежитие. Учениците споделиха, че условията са комфортни, с добра среда за учене и почивка – удобни легла и бюра, топли и добре обзаведени стаи.

Разгледано беше и дворното пространство с обособени игрища, както и учебен час на ученици от IX клас. Посетени бяха библиотеката и кабинетът по психология, който е важна част от цялостната подкрепа за учениците. Министър Вълчев разгледа и соларното „дърво“, изработено от ученици - пример за практическо STEM обучение.

В Средно училище „Васил Левски“ беше представено изцяло обновеното дворно пространство със спортни площадки - футболно игрище, баскетболни и комбинирани игрища. Министър Вълчев даде висока оценка за качеството на настилките и се включи в игра с учениците.

Особено внимание беше отделено на ресурсната стая, която играе ключова роля в ежедневната работа с деца със специални образователни потребности. В училището работят специалисти, включително логопед, като поради увеличаващия се брой деца, нуждаещи се от подкрепа, се планира разширяване на ресурсната база.

Разгледани бяха и новите STEM центрове, които предстои да бъдат открити, както и стая по роботика и кът за отдих.

В VI Основно училище „Свети Никола“ бяха разгледани новите спортни площадки и кабинетът по компютърни технологии. Министър Вълчев подчерта, че фокусът вече е върху дворовете и средата за активна игра и социализация.

В Гимназия „Ромен Ролан“ бяха посетени учебни часове. Впечатление направиха новите индивидуални шкафчета за учениците, реализирани по идея на зам.-кмета Чакърова – решение, което улеснява ежедневието и създава по-подредена училищна среда.

В Основно училище „Георги Райчев“ бяха представени новите спортни съоръжения, изградени по Националната програма на МОН. Министър Вълчев подчерта високото качество на настилката. Стойността на инвестицията е 200 000 лв., а STEM кабинетите са в довършителен етап.

В XIII Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ се реализират проекти за обновяване на спортната база и изграждане на STEM център. Новите спортни площадки са на стойност 199 938 лв., реализирани по програмата на МОН за периода 2024–2027 г. Министър Вълчев отбеляза многофункционалността на съоръженията.

Всички тези инвестиции и подобрения се реализират и с подкрепата на Община Стара Загора, с общата цел - осигуряване на по-добри условия за обучение, развитие и приобщаване на децата и учениците в Стара Загора.