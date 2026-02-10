Ритуали от желязната епоха: Учени откриха как древните народи на Испания са балсамирали главите на враговете си

Археолози откриха нови доказателства, че ритуалите на обезглавяване и публично показване на черепи са били много по-разпространени сред народите от желязната епоха в днешна Испания, отколкото се смяташе досега. Според проучването, публикувано в списание Trabajos de Prehistoria, тези брутални практики са били често срещани не само в северните общности, но и сред племената Косетани и Илергети по-на юг. Изданието Popsci пише за това.

Техника на ритуала

Учени от Автономния университет в Барселона анализираха останките от черепи, открити в селищата Олердола и Моли д'Еспигол. Биоантропологичният анализ потвърди наличието на следи от остри предмети, приложени по време на смъртта или непосредствено след нея.

Изследователите са били особено заинтересовани от сложните методи за обработка на трофеите. За консервиране на главите са били използвани естествени вещества: борова смола, растителни и животински мазнини, восък и масла. Един от черепите е показвал следи от отстраняване на кожата не само от главата, но и от човешкото лице - рядка практика, документирана преди това само във Франция и Великобритания. В някои случаи в черепите са били забивани железни пирони, за да бъдат закрепени.

Символизъм и социално значение

Костни фрагменти са открити предимно на обществени места. Например, близо до входни кули или в архитектурно уникални структури. Това показва, че отрязаните глави са служили като обекти на „публично показване“ и са имали символично значение за общността.

Повечето от идентифицираните останки принадлежат на младежи на възраст между 8 и 15 години. Тъй като основната погребална традиция на иберийците е кремацията, учените предполагат, че са обезглавявани заловени врагове, а не членове на собствената им общност.

Нови доказателства принуждават историците да преосмислят културните граници на древна Европа. Сходството на ритуалите на иберийските племена с традициите на галите от съвременна Франция показва съществуването на силни културни връзки между келтския и галския свят, които са надхвърляли границите на отделните територии.

Междувременно изследователи успяха да пресъздадат външния вид на мъж, живял на остров Ратлин в Ирландия преди повече от четири хиляди години. Уникалното откритие е направено случайно по време на строителството на паркинг близо до селски бар: археолози са открили склет от погребение от ранната бронзова епоха. Скелетът, който е поставен в каменен сандък, е бил на необичайно висок индивид.

