Ще докаже ли, че "не сме сами"? Стивън Спилбърг се готви за "Денят на разкритието" (ВИДЕО)

Стивън Спилбърг, един от най-емблематичните режисьори на Холивуд, отново насочва погледа си към космоса с новия си филм "Денят на разкритието" ("Disclosure Day"). Легендата на киното, известен със своите научнофантастични блокбъстъри, споделя, че интересът му към извънземното не е просто любопитство – за него съществуването на живот извън Земята е почти гарантирано.

"Винаги съм бил запленен от неща, които не могат да бъдат обяснени, и съм правил много филми за такива явления – от акули до летящи чинии", казва Спилбърг в ново видео, споделено от Universal Pictures. "Когато бях дете, си спомням как у мен се зароди истинско любопитство към нощното небе и към това какво се случва там горе, както и убеждението – не просто възможност, а гаранция – че има живот извън тази планета."

Още: Легендарно име в киното се завръща към големия екран след години отсъствие

"Въпросите на хората за това не само какво се случва в небето ни, но и какво се случва в нашите светове, в нашата реалност, са достигнали критична маса — пълно и всеобхватно очарование от въпроса: сами ли сме, или не сме сами?", казва Спилбърг в клипа с кадри от филма. "И ако някой знае, че не сме сами, защо не ни е било казано?"

Връзка с миналото

Режисьорът е добре познат с филми, които разглеждат срещите с извънземни и необяснимото – Сблъсъкът на световете, E.T. – Извънземното, както и блокбъстъри като "Война на световете" и "Джурасик Парк", които също се занимават с на пръв поглед невъзможни явления.

Режисьорът, който наскоро постигна статут EGOT, след като спечели Грами за Най-добър музикален филм на 1 февруари, сякаш отново се връща към детството си и вълнението от неизвестното.

Още: Разбира чак сега: Неочаквана истина за ролята на Майкъл Дъглас, за която спечели "Оскар"

Последният филм на Спилбърг, "Фейбълманите", беше полуавтобиографичен и вдъхновен от собственото му детство, като получи седем номинации за Оскар. Историята в "Денят на разкритието" все още не е публично разкрита, но изглежда, че сюжетът поне частично се върти около официалното потвърждение за съществуването на извънземни на Земята и извън нея, пишат от "People".

"Ако разбереш, че не сме сами, ако някой ти покаже това, докаже го, би ли те уплашило?", гласи синопсисът на филма. "Това лято истината принадлежи на 7 милиарда души. Приближаваме се до… Деня на разкритието."

"Disclosure Day" излиза по кината на 12 юни.

Още: Нови легендарни филми са включени в Националния филмов регистър на САЩ