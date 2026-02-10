България през 2025: От 13 години не сме били толкова зле с корупцията

България заема незавидното 84-о място в световната класация „Индекс за възприятие на корупцията“ на международната организация Transparency International. Подреждането, което традиционно се прави всяка година, през 2025 г. ни поставя на три позиции под резултата от 2024. Това е и най-лошото ни класиране от 2012 г. насам, когато имаме 41 точки – сега те са 40. През тези 13 години страната ни се е движила в диапазона между 41 и 45 пункта. Лекият пик е през 2023, но оттогава настъпва слизане надолу.

Още: Само една държава ни "пречи" да докоснем дъното по корупция в ЕС

Как се определя резултатът?

Индексът за възприятие на корупцията (CPI) е най-широко използваната глобална класация за корупция в света. Той измерва колко корумпиран се възприема публичният сектор на всяка страна според експерти и бизнесмени. Изследвани са 182 държави и територии.

Резултатът на всяка страна е комбинация от най-малко три източника на данни, извлечени от 13 различни проучвания и оценки на корупцията. Тези източници на данни са събрани от различни реномирани институции, включително Световната банка и Световния икономически форум. Резултатите от CPI не отразяват мнението на Transparency International.

Още: "Всеки ще извади по 150 евро от джоба си": Василев с данни за скандални анекси на пътни ремонти

Резултатът на дадена страна е възприеманото ниво на корупция в публичния сектор по скала от 0 до 100, където 0 означава силно корумпиран, а 100 означава много чист. Класирането не е толкова важно, колкото резултатът, що се отнася до посочването на нивото на корупция в дадената страна, отбелязват от Transparency International.

Графика: Transparency International

Кой е около България в класацията?

Страната ни има еднакъв резултат с Буркина Фасо, Гаяна, Куба, Танзания, Унгария и Северна Македония. България и Унгария са най-ниско класираните държави от Европейския съюз.

Още: Андрей Янкулов: Антикорупционната комисия е черна кутия, никой не знае какво има в нея (ВИДЕО)

Изпреварваме Албания, Индия, Малдивите, Мароко, Тунис, Етиопия, Казахстан, Суринам, Колумбия, но по-висок резултат от нас имат Южна Африка, Виетнам, Тринидад и Тобаго, Молдова, Косово, Гана, Кот д’Ивоар, Китай, Соломоновите острови, Ямайка, Сао Томе и Принципе и др.

Корупцията продължава да бъде сериозен риск за бизнеса в България – 55% от компаниите я определят като значим проблем, а 89% я възприемат като широко разпространена.

Липсата на напредък по ключови реформи, неизпълнените международни препоръки и неефективното прилагане на антикорупционното законодателство поставят страната в неблагоприятна позиция както в ЕС, така и в процеса на присъединяване към ОИСР, посочват от "Прозрачност без граници" - българското национално представителство на Transparency International.

Още: Генералният секретар на ОИСР похвали България, външният министър отличи няколко правителства (СНИМКИ)

Отличниците: Дания е лидер

Номер едно в класацията е Дания, която отчита обаче с 1 пункт по-нисък резултат спрямо 2024 – общо 89 от 100 точки. Финалндия е втора с 88 пункта и без промяна, а такава няма и при Сингапур, която е на трето място с 84 точки.

Четвъртата позиция делят Нова Зеландия и Норвегия с по 81 пункта, шести са Швеция и Швейцария с по 80, осми – Люксембург и Нидерландия (78), а топ 10 допълват Германия и Исландия с по 77 пункта.

Още: Навсякъде в ЕС: Задължително от 3 до 5 години затвор за корупция

Снимка: Протест срещу корупцията в България, БГНЕС

Русия е край дъното

Прави впечатление, че около дъното откриваме Руската федерация - тя е на 157-мо място с 22 точки. Под нея са държави като Мозамбик, Камбоджа, Таджикистан, Афганистан, Мианмар, Северна Корея, Сирия.

Алена Вандишева, директор на Transparency International Russia, отбелязва, че Индексът за възприятие на корупцията за 2025 г. показва, че корупцията в Русия „остава постоянен проблем на фона на правителствената секретност, натиска върху независимите институции и липсата на ефективен надзор“. „Това означава, че публичният сектор продължава да работи в интерес на тесен кръг от хора, а не в интерес на гражданите“, добавя тя.

Най-ниско в класацията са Сомалия и Южен Судан с резултат 9, както и Венецуела с резултат 10.

САЩ с най-лошия си резултат досега

Съединените щати получиха най-ниската оценка, наблюдавана досега – 64 точки – и паднаха с едно място в класацията (29-о).

Обединеното кралство, Франция, Испания и Италия също загубиха по една точка и се класираха съответно на 20-о, 27-мо, 49-о и 52-ро място.

Още: След подкупа от шофьори на Роби Уилямс: Служители на ДАИ излизат на безсрочна стачка