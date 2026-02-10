Учени откриха гробници и светилище на Херкулес на 2400 години

В североизточната част на съвременния Рим, близо до улица Виа Пиетралата, археолози са открили уникален погребален комплекс от времето на Древен Рим, който е на над 2400 години. Учените твърдят, че това са гробници и древно светилище на Херкулес. Това съобщава изданието Live Science.

Две камерни гробници са били разположени до древен път и култова сграда. Според изследователите това място е било част от голямо свещено пространство, което се е намирало извън древните градски стени. По-късно обаче то става част от развитието на столицата.

Култът към Херкулес и ритуалните басейни

Според учени централният елемент на находката е светилище, посветено на полубога Херкулес. Този герой е бил изключително популярен символ на защита сред римляните. Учените са открили доказателства, че районът около храма е бил използван в продължение на много векове, от периода на Републиката (IV-V век пр.н.е.) до разцвета на Империята (I век сл.н.е.).

Статуя на Херкулес е открита при ремонт на канализация в Рим

Особен интерес представляват два огромни каменни резервоара, единият от които е дълъг над 28 метра. Въпреки че има спекулации, че са били използвани за стопански цели, археолозите са склонни да вярват, че басейните са били използвани за религиозни церемонии или за събиране на свещена вода.

Проучването на самите гробници показва, че обектът е принадлежал на богато римско семейство. В една от гробниците учените са открили каменен саркофаг и урни за кремация, а в друга - добре запазен скелет на възрастен мъж. Ръководителят на разкопките Фабрицио Санти отбелязва, че внимателното научно проучване на тези находки ще помогне за пресъздаването на древния пейзаж и по-доброто разбиране на социалния статус на хората, живели в предградията на Рим преди хиляди години.

Археолози открили митичния храм на Мелкарт

Значението на откритията за съвременната наука

Главният правителствен археолог на Рим, Даниела Поро, подчерта, че подобни открития превръщат обикновените предградия в истински съкровищници на историческата памет. Въпреки факта, че някои артефакти, като централната статуя на Херкулес, са били изгубени или отнесени в древността, намерените бронзови монети и архитектурни останки ни позволяват да проследим подробно развитието на религиозните култове в древен Рим. Учените ще имат дълга работа, за да контекстуализират находките в общата история на региона.

Припомняме, че археолози откриха сензационни доказателства за съществуването на необичайна медицинска практика в Римската империя в турския град Пергам. Изследователи откриха останки от лекарства в стъклен съд от II век сл. Хр.

Прочетете също: Къде е роден древногръцкият герой Херкулес?